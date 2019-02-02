«Соболев, я выбираю тебя!» - «Енисей» объявил о подписании форварда

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«Енисей» объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева с помощью видео про покемонов. Стороны заключили арендное соглашение сроком до конца текущего сезона.

21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» @fckssamara Александр Соболев переходит в красноярский «Енисей». Игрок арендован до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в «Енисей»! pic.twitter.com/G3yPHuVS2c — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 февраля 2019 г.