«Краснодар» подписал со Скопинцевым контракт до июня 2023 года

«Краснодар» подтвердил трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.
21-летний футболист успешно прошел медосмотр и заключил с «быками» контракт до 30 июня 2023 года. В ближайшее время «Краснодар» внесет Скопинцева в заявку, оборонец будет играть под номером 11.
«Краснодар» официально оформил отношения с Дмитрием Скопинцевым— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 февраля 2019 г.
После успешного прохождения мед. обследования футболист подписал с клубом контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года.В ближайшее время Скопинцев будет внесен в заявку «быков» на текущий сезон под номером 11 pic.twitter.com/uuZPJ9uK9D
https://www.soccer.ru/matches/1125243/orenburg-spartak-20-02-2019
https://www.soccer.ru/matches/1125243/orenburg-spartak-20-02-2019