«Краснодар» подписал со Скопинцевым контракт до июня 2023 года

20 февраля 2019, 18:48

«Краснодар» подтвердил трансфер защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

21-летний футболист успешно прошел медосмотр и заключил с «быками» контракт до 30 июня 2023 года. В ближайшее время «Краснодар» внесет Скопинцева в заявку, оборонец будет играть под номером 11.