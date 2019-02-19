Опережая «Зенит». Скопинцев – в «Краснодаре»

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Талантливого игрока левой бровки из «Ростова» сватали в «Спартак» и «Зенит», но Скопинцев продолжит карьеру в «Краснодаре». «Соккер.ру» - о трансферной победе «быков».

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Полное имя: Дмитрий Скопинцев.

Гражданство: Россия.

Возраст: 21 год (2 марта 1997).

Антропометрия: 176 сантиметров, 67 килограмм.

Предыдущие клубы: «РБ Лейпциг» (Германия), «Лиферинг» (Австрия), «Балтика», «Ростов».

Позиция: игрок левой бровки (защитник, латераль, полузащитник)

Статистика карьеры

Клубные команды: «Лиферинг» = 13 матчей; «Балтика» = 38 матчей, 11 голов; «Ростов» = 30 матчей, 1 гол.

Сезон 2018/2019 в «Ростове»

Матчей: 17; минут: 1400; голы: 1; ассисты: 2; желтые карточки: 2; красные карточки: 1.

Кто он и откуда?

Скопинцев – уроженец Воронежа, начал заниматься футболом в местной ДЮСШ , но уже в 13 лет талантливый мальчишка по совету Константина Сарсании, тренировавшего «Факел», перешел в академию московского «Динамо». Это был первый трансфер в карьере Дмитрия, «бело-голубые» раскошелились на 136 тысяч рублей, чтобы пригласить одаренного парня. В 17 лет Скопинцев перебрался в Санкт-Петербург, где отыграл сезон в молодежке «Зенита», после чего по совету Анатолия Тимощука отправился в Германию: «РБ Лейпциг» заплатил за россиянина по разным данным от 600 тысяч евро до 1.8 млн. Закрепиться в составе «РБ Лейпциг» Скопинцев не смог и отправился в первую австрийскую лигу, где провел 13 матчей за «Лиферинг», а спустя год вернулся в Россию, подписав трехлетний контракт с «Ростовом».

Полсезона Скопинцев просидел в глубоком запасе «желто-синих», под руководством Курбана Бердыева провел на поле всего 4 минуты, а потом был 2017 год, ставший прорывным в карьере Дмитрия. Для этого ему потребовалось сделать шаг назад – отправиться в аренду в «Балтику», которая выступала в ФНЛ , зато в дивизионе рангом ниже Скопинцев возмужал и заслужил полноценный шанс в «Ростове». В первой половине сезона 2017/18 Дмитрий забил 10 голов за «Балтику» в 25 матчах и был призван возглавившим «Ростов» Валерием Карпиным на берега Дона. С этого момента Скопинцев стал игроком стартового состава «желто-синих» и лакомым кусочком для топ-клубов РПЛ .

Как Скопинцев проявил себя в составе «Ростова»?

В 2018 году Скопинцев провел 27 матчей в составе «Ростова», 24 – в стартовом составе, в трех появлялся на поле по ходу игры, еще два матча провел на скамейке. Валерий Карпин полностью доверял Дмитрию, ставил молодого футболиста в состав даже после неудачных матчей, взращивая заложенный в Скопинцева талант. «Ростов» Карпина играл по схеме 3-5-2, хотя, возможно, правильнее сказать 5-3-2, а позиция Дмитрия – игрок левой бровки. Скопинцев выделяется бойцовским характером и большим объемом черновой работы, однако он скуп на результативные действия: гол и три «ассиста» за год – пожалуй, не так уж и много для латераля, которым все восхищаются.

Конечно, статистика футболиста определяется не только его возможностями, но также стилем команды и его ролью в командной игре, а «Ростов» славится закрытостью. Тем не менее, сложилось впечатление, что существует некий эффект переоцененности Скопинцева. Дмитрий – молодой, талантливый, постоянный игрок стартового состава крепкого середняка РПЛ , но для успешной работы в сильном клубе ему еще предстоит сформироваться. Как минимум, потому что требования будут разительным образом отличиться. Но об этом немного позже

Сделка

«Ростов» делает бизнес: зимой продано футболистов уже почти на 10 миллионов евро. Один миллион, воспользовавшись правом обратного выкупа, заплатил «Спартак» за Гулиева, 4 миллиона принес в казну трансфер Ингасона в ПАОК , за Скопинцева «Ростов» получает 4.4 млн сразу, еще свыше одного миллиона может прилететь в качестве бонусов, 20% от последующего трансфера достанутся донскому клубу, который, ко всему прочему, сохранил за собой право приоритетного выкупа. «Ростов» потерял еще одного игрока стартового состава, но сделал это на идеально выгодных условиях.

Где мог оказаться Скопинцев?

За прошедший год Скопинцева активнее всего отправляли в «Спартак» и «Зенит», которые искали усиление для специфической позиции слева в обороне. «Спартак» летом был готов расстаться с 3 миллионами евро ради Дмитрия, но «Ростов» хотел 5, а стороны не пошли на сближение. Зимой «Спартак» привез Комбарову конкурента из Бразилии - Айртона за 7 миллионов евро. «Зенит» тоже постоянно держал Скопинцева в поле зрения, но в приоритете у «сине-бело-голубых» были иностранцы, в частности, Маркос Акунья. Пока никто не приехал, а для команды Семака позиция левого защитника по-прежнему остается проблемной, в то время как главный конкурент «Зенита» по борьбе за чемпионство в РПЛ пригласил Скопинцева, который мог бы помочь и питерцам.

Почему Скопинцев так сильно понадобился «Краснодару»?

«Быки» действительно пошли на серьезные уступки, чтобы заполучить Дмитрия, значит, были максимально заинтересованы в футболисте. Приобретение левого защитника с российским паспортом было чуть ли не главной задачей «быков» на зимнее трансферное окно, краснодарцы не смогли убедить Федора Кудряшова, который уехал в Турцию, а за несколько дней до закрытия дозаявочного периода вынуждены были суетиться.

Все дело в том, что «Краснодар» испытывает мощнейшее давление лимита на легионеров, особенно после того, что случилось с Павлом Мамаевым. Если вы составите «идеальный» состав «Краснодара» до трансфера Скопинцева, то в нем найдется место только четырем россиянам: Крицюк – Петров/Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес – Газинский, Каборе, Ольссон/Перейра – Вандерсон, Классон, Ари/Игнатьев. Вратарь, правый защитник, хавбек Газинский и Ари или Игнатьев на острие атаки.

Конечно, получившего российский паспорт Ари и молодого Ивана можно использовать вместе, но тогда придется посадить на скамейку Вандерсона или Классона. В общем, самый оптимальный вариант по введению еще одного россиянина – замена левого защитника Рамиреса на игрока с правильным паспортом. Эквадорец прошлым летом был близок к переходу в «Фенербахче», а еще им интересовался «Зенит», не исключено, что Кристиан покинет команду в последние дни трансферного окна, ведь теперь, по крайней мере, в матчах РПЛ тренерский штаб будет делать выбор в пользу россиянина Скопинцева.

Заиграет ли Скопинцев в «Краснодаре»?

Сомнения есть всегда, а в данном случае они подкреплены рядом причин. Во-первых, стартовать быстро Дмитрию будет непросто, потому что трансфер состоялся уже после первого официального матча «Краснодара» в 2019 году. У новичка нет времени на адаптацию. Во-вторых, тактическая адаптация действительно потребуется, ведь «Краснодар» и «Ростов» играют в совершенно разный футбол, требования Карпина и Мусаева будут отличаться кардинально. В «Ростове» Скопинцев условно закрывал целую бровку, при этом знал о наличии трех защитников и Гацкана за спиной, которые всегда подстрахуют зону. В «Краснодаре» нужно резво бежать вперед, быть полезным в атаке и на рывках отрабатывать в обороне, потому что «быки» неизбежно пропускают контратаки от своих соперников. В одном южном российском городе Скопинцев сумел продвинуть свою карьеру, продолжит ли Дмитрий прогрессировать в другом городе, претендующем на звание Южной столицы?