Скопинцев переходит в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Краснодаре».
Ростовчане поблагодарили 21-летнего футболиста в своем твиттере.
Мы от всего сердца благодарим игрока за время, которое он провёл в нашем клубе. Удачи и побед в дальнейшей карьере!
На игрока также претендовал «Зенит».
Скопинцев конечно "всадник без головы", но если его тактически подтянуть - вырастет в приличного крайка.
Скопинцев конечно "всадник без головы", но если его тактически подтянуть - вырастет в приличного крайка.
Так же как и вы считаю что Кобелев должен остаться в Динамо....а Сарри надо увольнять...)))
Так же как и вы считаю что Кобелев должен остаться в Динамо....а Сарри надо увольнять...)))
Страшно представить...судя по твоим описаниям ))))
Страшно представить...судя по твоим описаниям ))))
Молодых-да-ранних много.....а тех у кого в итоге "получилось" - мало....
Назову Кузяева и Зобнина......(ну может ещё Миранчуки)
Остальным пока только авансы раздают...
Молодых-да-ранних много.....а тех у кого в итоге "получилось" - мало....
Назову Кузяева и Зобнина......(ну может ещё Миранчуки)
Остальным пока только авансы раздают...
Кто уже готов и достоин...кто то через череду клубов разного уровня...для кого то это так и останется несбыточной мечтой...
Зенит как мы видим по трансферам последних пары лет и так даёт уйму шансов очень большому числу соискателей на почётное звание "Игрок Зенита"...подчас даже и через чур щедр в этом плане......
Скопинцев безусловно талантлив...Краснодар значит Краснодар...
Успехов и удачи в новом клубе !!!!!!
Кто уже готов и достоин...кто то через череду клубов разного уровня...для кого то это так и останется несбыточной мечтой...
Зенит как мы видим по трансферам последних пары лет и так даёт уйму шансов очень большому числу соискателей на почётное звание "Игрок Зенита"...подчас даже и через чур щедр в этом плане......
Скопинцев безусловно талантлив...Краснодар значит Краснодар...
Успехов и удачи в новом клубе !!!!!!
Дима является воспитанником воронежского футбола и московского Динамо.
Дима является воспитанником воронежского футбола и московского Динамо.
Карпин не способен построить новую команду.
Как ему удается ездить по ушам руководства клуба?
Карпин не способен построить новую команду.
Как ему удается ездить по ушам руководства клуба?