Скопинцев переходит в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Краснодаре».

Ростовчане поблагодарили 21-летнего футболиста в своем твиттере.

Мы от всего сердца благодарим игрока за время, которое он провёл в нашем клубе. Удачи и побед в дальнейшей карьере!