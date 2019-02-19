Скопинцев переходит в «Краснодар»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Скопинцев переходит в «Краснодар»

19 февраля 2019, 10:15

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Краснодаре».

Ростовчане поблагодарили 21-летнего футболиста в своем твиттере. 

Мы от всего сердца благодарим игрока за время, которое он провёл в нашем клубе. Удачи и побед в дальнейшей карьере!

На игрока также претендовал «Зенит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСостав «Нижнего Новгорода» пополнил воспитанник «Краснодара»
27 февраля Комментарии3
Трансферная зима 2019. Главные покупки и продажи РПЛ
23 февраляСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии17
ОфициальноРабиу сменил «Анжи» на «Крылья Советов»
23 февраля Комментарии9
ОфициальноКатрич перешел в «Урал»
22 февраля Комментарии3
«Томь» зимой подписала 11 новичков
22 февраля Комментарии7
«Факел» усилится полузащитником молодежного состава ЦСКА
22 февраля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
scikuni
scikuni
   790 / 887
19 февраля в 23:41
называется зря я забил им в кубке))
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
19 февраля в 17:24
Пошел на повышение, с чем мы его и поздравляем! Ну все, у Краснодара теперь с флангами полный порядок.
Albasin
Albasin
19 февраля в 16:53
Повезло удрать из филиала тарасовского, стыдно уже очками рассчитываться и 5-0 проигрывать.
Заполярный
Заполярный
   211 / 887
19 февраля в 16:42
НУ ТЕПЕРЬ СКОПИНЦЕВ В ФУТБОЛ ПОИГРАЕТ ДО 30 ЛЕТ И МОЖНО К ЛАЗУРНЫМ НА СКАМЕЙКУ, НА ЗАРАБОТКИ ПЕРЕЙТИ. (ЕСЛИ ЛАЗУРНЫЕ К ТОМУ ВРЕМЕНИ НЕ ЛОПНУТ)
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
19 февраля в 16:26
да что за ерунда? когда уже нажретесь толстосумы??? Валера зачем отдал пацана?
la_masia
la_masia
   100 / 887
19 февраля в 15:58
Отличная покупка для Краснодара.
berda2003
berda2003
   487 / 887
19 февраля в 15:28
так всё таки, чей Скопинцев: Ростова или Екатеринодара?
Большой Карай
Большой Карай
   700 / 887
19 февраля в 13:53
Удачи ему там.
Zeychba
Zeychba
   502 / 887
19 февраля в 13:35
Для Краснодара отличное усиление, я считаю.
time out
time out ответил Jeck Denielse
   27 / 887
19 февраля в 13:35
Каков же тогда уровень тех кто ниже в таблице ??? Страшно представить...судя по твоим описаниям ))))
И кто там на первом месте идет? Пойдет ли дальше еще вопрос. Кто там у лазурных игру пытается делать, аргентинский молодняк и престарелые легионеры? А свои-то где, которые будут биться не за деньги, а за стрелку? А зачем зениту свои. Отменят лимит и Аргентина рулит! Будет не питерский зенит, а аргентинский.
makkie
makkie
   23 / 887
19 февраля в 13:21
Хороший вариант для Краснодара.
Скопинцев конечно "всадник без головы", но если его тактически подтянуть - вырастет в приличного крайка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
19 февраля в 13:08
Всё.....я спать....
Так же как и вы считаю что Кобелев должен остаться в Динамо....а Сарри надо увольнять...)))
спартак 1987
спартак 1987 ответил Лёха Шахтинский
   208 / 887
19 февраля в 13:07
ещё нужно помнить, что ростов этой зимой приобрёл Чернова на левый фланг обороны ( там где играл Скопинцев) Ерёменко и Попова, заплатив за эти 3 трансфера ровно 0 рублей! Скопинцева всё равно южане удержать бы не смогли, максимум до этого лета
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил time out
   11 / 887
19 февраля в 13:06
Ну насмешил! Почетное звание "Игрок зенита". Прошли те времена, когда кто-то из российских игроков хотел перейти, стыдно даже произносить, в зенит. Туда, если кто-то и идет, только за баблом. Им наплевать на футбол. И это даже не сбитые летчики, а непонятно кто и как они попали в футбол. По объявлению)))
Каков же тогда уровень тех кто ниже в таблице ???
Страшно представить...судя по твоим описаниям ))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ОлегаТэ
   11 / 887
19 февраля в 13:00
В "табуне"-то как раз много хороших молодых игроков в последнее время "раскрутили" как своих, так и импортных. А вот у СпаМа с этим как-то туговато. Один Рома Зобнин, и тот как исключение, подтверждающее правило... ;)
У всех "туговато".....
Молодых-да-ранних много.....а тех у кого в итоге "получилось" - мало....
Назову Кузяева и Зобнина......(ну может ещё Миранчуки)
Остальным пока только авансы раздают...
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   5 / 887
19 февраля в 12:56
У каждого свой путь в Зенит.... Кто уже готов и достоин...кто то через череду клубов разного уровня...для кого то это так и останется несбыточной мечтой... Зенит как мы видим по трансферам последних пары лет и так даёт уйму шансов очень большому числу соискателей на почётное звание "Игрок Зенита"...подчас даже и через чур щедр в этом плане...... Скопинцев безусловно талантлив...Краснодар значит Краснодар... Успехов и удачи в новом клубе !!!!!!
очень толсто.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
   710 / 887
19 февраля в 12:35
Просто красавцы Арташес с Валерой. Нет слов... Одни междометья... Всех наших классных молодых пацанов основы Ростова, кто делал игру команды и нормально стоил на трансферном рынке - они зимой по-бырому распродали. С кем теперь играть будете Валерий Георгиевич? И бороться за какие места в чемпе? За кубок? Или пофиг победы - деньги наше Всё? Диме Скопинцеву Отдельное Спасибо за шикарную игру за наш Ростов. Удачи и красивой игры за братский ФК Краснодар. Посмотрим матч кубка РФ 24.02.2019г. на Ростов-Арене.
time out
time out
   27 / 887
19 февраля в 12:23
Ну насмешил! Почетное звание "Игрок зенита". Прошли те времена, когда кто-то из российских игроков хотел перейти, стыдно даже произносить, в зенит. Туда, если кто-то и идет, только за баблом. Им наплевать на футбол. И это даже не сбитые летчики, а непонятно кто и как они попали в футбол. По объявлению)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Казанский
   230 / 887
19 февраля в 12:16
Я могу и Спартак и табун из Ватутинок припомнить))Тебе это оченб надо?
В "табуне"-то как раз много хороших молодых игроков в последнее время "раскрутили" как своих, так и импортных. А вот у СпаМа с этим как-то туговато. Один Рома Зобнин, и тот как исключение, подтверждающее правило... ;)
Antjnin
Antjnin ответил Казанский
   390 / 887
19 февраля в 12:12
Я в курсе.Просто опередил его претензии на Бабурина и Сорокина в Рубине))
Тогда понятно.
Antjnin
Antjnin ответил maldalik
   390 / 887
19 февраля в 12:11
Неожиданно и странно, у Краснодара вроде бы сильная молодежка, зачем им чужой молодой игрок?
Хорошего левого защитника видимо нет. И одно дело пылить на уровне молодёжки и совсем другое - в РПЛ, в основе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
19 февраля в 12:10
У каждого свой путь в Зенит....
Кто уже готов и достоин...кто то через череду клубов разного уровня...для кого то это так и останется несбыточной мечтой...
Зенит как мы видим по трансферам последних пары лет и так даёт уйму шансов очень большому числу соискателей на почётное звание "Игрок Зенита"...подчас даже и через чур щедр в этом плане......

Скопинцев безусловно талантлив...Краснодар значит Краснодар...
Успехов и удачи в новом клубе !!!!!!
Казанский
Казанский ответил Antjnin
   116 / 887
19 февраля в 12:10
Скопинцев не является выпускником школы Зенита. Он там вообще не обучался ни одной минуты. Дима является воспитанником воронежского футбола и московского Динамо.
Я в курсе.Просто опередил его претензии на Бабурина и Сорокина в Рубине))
Antjnin
Antjnin ответил Казанский
   390 / 887
19 февраля в 12:07
Есть мудрость народная "Что не та мать,что родила,а та,которая воспитала".Не нужно выпускников школы Зенита причислять к своим воспитанникам,т.к. они футболистами становятся в других клубах. А Зенит-это официальное кладбище для футболистов и Дом для престарелых))
Скопинцев не является выпускником школы Зенита. Он там вообще не обучался ни одной минуты.
Дима является воспитанником воронежского футбола и московского Динамо.
maldalik
maldalik
   635 / 887
19 февраля в 12:06
Неожиданно и странно, у Краснодара вроде бы сильная молодежка, зачем им чужой молодой игрок?
oncha
oncha
   78 / 887
19 февраля в 12:05
Только бы из Ростова, в пердиве никому не хочется.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
19 февраля в 12:04
Политика "Ростова" совсем не понятна.
Карпин не способен построить новую команду.
Как ему удается ездить по ушам руководства клуба?
Antjnin
Antjnin
   390 / 887
19 февраля в 12:00
Молодец мой земеля, выбрал футбол, а не деньги газового мешка.
Тага Дага
Тага Дага
   251 / 887
19 февраля в 11:58
Зато зенит вернул своих воспитанников ....Ракицкого,Бариуса..Азмуна...могут летом продать за хорошие деньги, Заболотного,Эрнани,Ивановича...
spartach091
spartach091
   65 / 887
19 февраля в 11:54
Краснодар молодцы, отличного игрока приобрели
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100