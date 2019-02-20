Перес оценил Бэйла в 150 млн евро

20 февраля 2019, 19:11

Президент «Реала» Флорентино Перес готов продать полузащитника Гарета Бэйла не меньше чем за 150 млн евро, сообщает Telemadrid.

Слухи о возможном уходе 29-летнего валлийца из стана «сливочных» не утихают. Сообщалось, что летом за футболиста поборются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Милан».