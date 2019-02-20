Перес оценил Бэйла в 150 млн евро

Президент «Реала» Флорентино Перес готов продать полузащитника Гарета Бэйла не меньше чем за 150 млн евро, сообщает Telemadrid.
Слухи о возможном уходе 29-летнего валлийца из стана «сливочных» не утихают. Сообщалось, что летом за футболиста поборются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Милан».
Стоматолог на вопрос — "А что так дорого?" ответил — "Ну да, дорого. Но лучше грызть, чем сосать".
Стоматолог на вопрос — "А что так дорого?" ответил — "Ну да, дорого. Но лучше грызть, чем сосать".
Но этого можно и за 70-80 сплавить в Китай или арабам...
+ можно и в золотую фольгу завернуть с доставкой на дом.
Но этого можно и за 70-80 сплавить в Китай или арабам...
+ можно и в золотую фольгу завернуть с доставкой на дом.
Усмехнулся во все горло
Усмехнулся во все горло
А сколько интерестно стоит Модрич смотря на его прайс?))
А сколько интерестно стоит Модрич смотря на его прайс?))