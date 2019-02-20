«Интер» может заплатить за Ракитича 40 млн евро

Ближайшим летом полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в Италию.
К 30-летнему хорвату проявляет интерес «Интер». Стороны ведут переговоры по трансферу. Испанцы хотят получить за своего игрока 45 млн евро, но «нерадзурри» готовы предложить только 35 млн. Вероятно, что клубы сойдутся на 40 млн.
Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть «Барселону» из-за грядущего прихода в команду хавбека «Аякса» Френки де Йонга.
Ракитичем боссы интересовались еще когда он в Шальке играл
Ракитичем боссы интересовались еще когда он в Шальке играл
Да и есть много примеров,когда того или иного футболиста ставят на другую позицию.Всё короче понятно с тобой умник
Да и есть много примеров,когда того или иного футболиста ставят на другую позицию.Всё короче понятно с тобой умник
А за такие деньги сам бог велел.
А за такие деньги сам бог велел.
Летом за 100 не продали в ПСЖ)
А теперь за 45 продают)
Причем уровень Ракитича остался на том же уровне.
Летом за 100 не продали в ПСЖ)
А теперь за 45 продают)
Причем уровень Ракитича остался на том же уровне.