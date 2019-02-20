«Интер» может заплатить за Ракитича 40 млн евро

20 февраля 2019, 10:55

Ближайшим летом полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в Италию.

К 30-летнему хорвату проявляет интерес «Интер». Стороны ведут переговоры по трансферу. Испанцы хотят получить за своего игрока 45 млн евро, но «нерадзурри» готовы предложить только 35 млн. Вероятно, что клубы сойдутся на 40 млн.

Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть «Барселону» из-за грядущего прихода в команду хавбека «Аякса» Френки де Йонга.