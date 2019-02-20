«Интер» может заплатить за Ракитича 40 млн евро

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 49’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 43’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 43’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 63’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 37’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 53’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
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«Интер» может заплатить за Ракитича 40 млн евро

20 февраля 2019, 10:55

Ближайшим летом полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в Италию.

К 30-летнему хорвату проявляет интерес «Интер». Стороны ведут переговоры по трансферу. Испанцы хотят получить за своего игрока 45 млн евро, но «нерадзурри» готовы предложить только 35 млн. Вероятно, что клубы сойдутся на 40 млн.

Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть «Барселону» из-за грядущего прихода в команду хавбека «Аякса» Френки де Йонга.

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Все комментарии
The Bilderberg group
The Bilderberg group
20 февраля в 21:34
Карамо необходимо вернуть из аренды.
Ракитичем боссы интересовались еще когда он в Шальке играл
Juve14
Juve14 ответил Жека10
   255 / 887
20 февраля в 15:03
Хорош ты! Помолчи! Все в курсе что болелы принтера так себе в футболе а тут еще и ты всю контору палишь)))
Juve14
Juve14 ответил Penokkio
   255 / 887
20 февраля в 14:59
Ахахаха это "болелы" принтера! Незнают ничего ни о чем лишь бы писать и позорится как их любимый клубишко)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Жека10
   187 / 887
20 февраля в 14:13
Вы труханы свои оттопырьте,вот там и найдете мальчика. Это ж надо такую чушь написать,Вы метите на роль главного гл....ца.Новый тренер,новая схема и что???Ракитич не обладает навыками форварда,у него нет опыта игры на этой позиции.В 30 лет будут переучивать????Зачем???Не проще нападающего купить?!Хотя кому я это говорю,
Жека10
Жека10 ответил Евгений Макрушин
20 февраля в 14:02
Да о чем Вы говорить,ну не бум-бум если в футболе зачем себя настолько глупым выставлять?Только ленивый не посмеялся над Вашими комментариями.
в Англии примеров очень много,но видимо для таких как ты главное блеснуть своим остроумием ага
Жека10
Жека10 ответил Евгений Макрушин
20 февраля в 14:01
Да о чем Вы говорить,ну не бум-бум если в футболе зачем себя настолько глупым выставлять?Только ленивый не посмеялся над Вашими комментариями.
что за ересть ты несёшь вообще мальчик?А о том что летом вполне вероятно у Интера будет другой тренер,а значит и стиль и схема игры будет другая,ты об этом не думал?
Да и есть много примеров,когда того или иного футболиста ставят на другую позицию.Всё короче понятно с тобой умник
GKN
GKN
   515 / 887
20 февраля в 13:12
Ни фига себе расценки
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Жека10
   187 / 887
20 февраля в 12:56
Да о чем Вы говорить,ну не бум-бум если в футболе зачем себя настолько глупым выставлять?Только ленивый не посмеялся над Вашими комментариями.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Жека10
   187 / 887
20 февраля в 12:53
Ну да,опорник вместо центрнапа,гениальная замена....гениальный комментарий....!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska plus
   187 / 887
20 февраля в 12:52
Что тут странно и за какие,такие деньги???
Жека10
Жека10 ответил Аллах Гурбанов ManCity
20 февраля в 12:30
Месси и Роналдо тоже были полузащитниками,никогда не говори никогда
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 887
20 февраля в 12:01
Пусть забирают за такой-то ценник!)))
Belgie2009
Belgie2009
   559 / 887
20 февраля в 11:54
Хорваты собираются в Принтере
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
20 февраля в 11:53
Ваня явно не тянет в Барсе, можно смело отпускать!!!
А за такие деньги сам бог велел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
20 февраля в 11:49
До лета еще дожить надо...
la_masia
la_masia ответил Sadjon
   98 / 887
20 февраля в 11:44
Если Интер его купит, они точно не прогадают. У Ракитича много хороших качеств, на мой взгляд самый стабильный ЦП в Барсе.
la_masia
la_masia
   98 / 887
20 февраля в 11:41
Странное решение Барсы.
Летом за 100 не продали в ПСЖ)
А теперь за 45 продают)
Причем уровень Ракитича остался на том же уровне.
Sadjon
Sadjon
   599 / 887
20 февраля в 11:40
Правильный трансфер.....
la_masia
la_masia ответил Жека10
   98 / 887
20 февраля в 11:40
Да ну) Центральный полузащитник он)
cevin cigan
cevin cigan
   121 / 887
20 февраля в 11:29
Если этот трансфер срастётся,первое что сделает Ваня,это сразу лизнёт в духе:"я всю жизнь мечтал играть за Интер"!!!
Жека10
Жека10 ответил Penokkio
20 февраля в 11:27
Ага, ведь абсолютно на идентичных позициях играют (нет)
насколько я помню Ракитич играет на позиции нападающего
Penokkio
Penokkio ответил Жека10
   859 / 887
20 февраля в 11:24
Ага, ведь абсолютно на идентичных позициях играют (нет)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
20 февраля в 11:19
А мы можем дать 10
Жека10
Жека10
20 февраля в 11:04
хороший вариант на замену Икарди
cska plus
cska plus
   12 / 887
20 февраля в 10:58
Странный интерес за такие деньги.
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