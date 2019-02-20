Хамес: «В Мадриде есть всё, что мне нужно, но у меня контракт с „Баварией“»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», намекнул на то, что был бы рад летом вернуться в мадридский клуб.

В Мадриде у меня есть всё, что нужно. В частности, это мой дом и люди, которые любят меня.

Я поддерживаю связь с некоторыми игроками «Реала».

Посмотрим, что будет дальше, но на данный момент у меня есть контракт с «Баварией». Я просто хочу закончить этот сезон. Затем будет видно.