У ПСЖ со следующего сезона сменится главный спонсор

Гостиничный оператор Accor со следующего сезона станет главным спонсором ПСЖ, сообщает пресс-служба парижского клуба. Аccor live limitless придет на смену Fly Emirates, логотип компании будет красоваться на футболках игроков ПСЖ. Дополнительной информации пока не сообщается, известно только, что с новым спонсором подписано многолетнее соглашение. Детали должен уточнить президент клуба Нассер Аль-Хелаифи на своей пресс-конференции в пятницу.
Ранее сообщалось, что титульным спонсором клуба может стать Qatar Airways.