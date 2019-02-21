У ПСЖ со следующего сезона сменится главный спонсор

21 февраля 2019, 10:23

Гостиничный оператор Accor со следующего сезона станет главным спонсором ПСЖ , сообщает пресс-служба парижского клуба. Аccor live limitless придет на смену Fly Emirates, логотип компании будет красоваться на футболках игроков ПСЖ . Дополнительной информации пока не сообщается, известно только, что с новым спонсором подписано многолетнее соглашение. Детали должен уточнить президент клуба Нассер Аль-Хелаифи на своей пресс-конференции в пятницу.

ALL, le nouveau programme de fidélité lifestyle de @Accor, devient partenaire majeur et sponsor maillot du @PSG_inside à partir de la saison 2019-2020



➡️ https://t.co/5050CvIApK pic.twitter.com/1X9Gs4sM0e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что титульным спонсором клуба может стать Qatar Airways.