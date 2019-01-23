Бекхэм купит 10 % акций «Солфорд Сити»

23 января 2019, 14:44

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в ближайшее время приобретет 10 % акций клуба «Солфорд Сити», представляющего пятый по силе дивизион Англии.

Совладельцами клуба являются бывшие партнеры Бекхэма по МЮ Гари Невилл, Фил Невилл, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Никки Батт. Оставшиеся 40 % принадлежат сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.

«Солфорд» на данный момент занимает третье место в лиге и впервые в своей истории имеет шанс подняться в Лигу 2 - четвертый по силе дивизион страны.