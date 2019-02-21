Ташуев: «„Краснодар“ разумно действует на трансферном рынке»

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев похвалил свою бывшую команду.

У этого клуба если не лучший, то точно самый сбалансированный состав в лиге. Игроки давно вместе, отвечают высоким требованиям, всегда находятся в отличном психологическом состоянии. Всё это результат грамотной работы менеджмента: в «Краснодаре» не принимают необдуманных решений, резко не меняют половину состава, разумно действуют на трансферном рынке. Сергей Галицкий мыслит фундаментально. Отсюда и стабильность его клуба.

Что касается функциональной готовности «Краснодара», то залог их стабильности и силы в том числе в том, что в клубе много лет не меняется стиль игры. Я сам зарождал эту клубную концепцию ещё в 2010 году, и до сих пор философия атакующего футбола жива в Краснодаре. У того же «Зенита» нет своего стиля, каждый раз с приходом нового тренера команда строится заново.