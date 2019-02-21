Кадиев: «„Анжи“ входит в четверку по узнаваемости в России»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовых проблемах клуба.

Помимо «Париматча» мы ведем переговоры и с другими спонсорами, которые помогут с долгами перед футболистами и персоналом. Но пока какую-то конкретику я не могу сказать. Есть надежда, что до конца чемпионата какая-то часть перед футболистами будет закрыта. Сезон мы точно доиграем, нам помогает и поддерживает РФС . У меня к РПЛ и к РФС нет никаких претензий. Насколько возможно, они идут нам навстречу. У нас целый год сложности с финансами. Что теперь делать? Конечно, «Анжи» сложно будет. Любые сложные ситуации создаются для того, чтобы из них выходить. У нас все те, кто сейчас находится в команде, останутся и на оставшуюся часть сезона. Никто на флажке трансферного окна не уйдет из клуба. К тому же я очень верю в молодежь «Анжи» и в наш тренерский штаб.

Что будет с клубом, если «Анжи» удастся сохранить прописку в чемпионате? Я и сейчас готов отдать клуб, если найдется тот, кто возьмется и будет решать проблему «Анжи». Я недавно общался с Сулейманом Керимовым, мы говорим о футболе, но не говорим о финансировании «Анжи». Возможно, когда-то он будет помогать «Анжи», но сейчас ему не до футбола. Я не могу навязывать людям свое мнение. Это вполне нормально. Я могу только поблагодарить Сулеймана Керимова за то, что он все эти годы делал для «Анжи». Сейчас «Анжи» входит минимум в четверку по футбольному бренду в стране. Узнаваемость клуба запредельная — это все благодаря Керимову.