Ташуев: «У „Краснодара“ состав сильнее, чем у „Зенита“»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев раскритиковал игру «Зенита».

Давайте смотреть правде в глаза. У «Зенита» уже нет тех лидерских качеств, что были несколько лет назад. Да и футболисты уже не те. Уровень упал. Вот когда были Халк, Данни, Аксель Витсель, «Зенит» безоговорочно лидировал и на бумаге, и на деле. Не согласен и с утверждением, что у этого клуба самый сбалансированный состав в лиге. На мой взгляд, у того же «Краснодара» он сильнее и стабильнее.