Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев раскритиковал игру «Зенита».
Давайте смотреть правде в глаза. У «Зенита» уже нет тех лидерских качеств, что были несколько лет назад. Да и футболисты уже не те. Уровень упал. Вот когда были Халк, Данни, Аксель Витсель, «Зенит» безоговорочно лидировал и на бумаге, и на деле. Не согласен и с утверждением, что у этого клуба самый сбалансированный состав в лиге. На мой взгляд, у того же «Краснодара» он сильнее и стабильнее.
Ташуев: «У „Краснодара“ состав сильнее, чем у „Зенита“»
Ташуев: «За чемпионство будут бороться „Краснодар“ и „Локомотив“»
....Параллельная реальность существует.....))))
У меня появился новый фаворит среди "мега-ультра-супер-экспертов"...
Ташуев: «У „Краснодара“ состав сильнее, чем у „Зенита“»
Ташуев: «За чемпионство будут бороться „Краснодар“ и „Локомотив“»
....Параллельная реальность существует.....))))
У меня появился новый фаворит среди "мега-ультра-супер-экспертов"...
P.S. победы сегодня Зениту и Краснодару !!!
P.S. победы сегодня Зениту и Краснодару !!!
А соотношение сил рассудит футбольный армрестлинг..:))
А соотношение сил рассудит футбольный армрестлинг..:))
и Байер посильнее фенера и из топ чемпа
и Байер посильнее фенера и из топ чемпа
Треугольник будет выпит
Будь он хоть параллелепипед,
Будь он круг..."
Треугольник будет выпит
Будь он хоть параллелепипед,
Будь он круг..."
А остальное - все треп !!!
А остальное - все треп !!!