Кадиев: «Фанаты „Анжи“ не нападали на болельщиков „Зенита“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 38’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 29’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 37’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 41’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 48’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 81’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 38’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 39’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 37’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 84’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 22’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Кадиев: «Фанаты „Анжи“ не нападали на болельщиков „Зенита“»

21 февраля 2019, 17:29
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, опубликованную в группе фанатов «Зенита». Согласно их данным, во время первого матча Лиги Европы с «Фенербахче» три болельщика махачкалинского клуба в Стамбуле поучаствовали в нападении на поклонников «сине-бело-голубых».

Это абсолютная ложь, что кто-то на кого-то нападал. Болельщики и фанаты «Анжи» всегда поддерживали российские клубы. Это естественно для нас и должно быть естественно для любого российского гражданина. А то, что кто-то куда-то ездил… Никому не запретишь куда-то поехать. Но наша организованная фанатская группа никуда не ездила в этот день.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Козинак
   83 / 887
26 февраля в 21:01
Cлишкам много букафф, Назар, как обычно
эт точно Жменяка ты наша..
Козинак
Козинак
   540 / 887
26 февраля в 00:36
Cлишкам много букафф, Назар, как обычно
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил NAZAR 007
   233 / 887
25 февраля в 15:58
Я лично не видел вашего приема, я приехал на игру за пару дней до неё, для того, что бы встретиться со знакомыми дагестанцами. Я видел, как ваши хулиганы искали «приключений». Сам с таким столкнулся. Хорошо рядом были знакомые местные
Общался с парнями на трибуне, там тоже поведали, как их троих «дружелюбно» встретили человек 8-10 в одном из переулков
И ещё раз тебе напишу, что все это было на волне бесчинств кавказцев в Питере и Москве
Так же слышал на трибуне, как некоторых в принудительном порядке звали на шашлык. За отказ люди отхватывали

Не спорю, возможно, были даги с добрыми намерениями, но лично я таких не видел и о таких не слышал
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NoKerzhNoParty
   33 / 887
23 февраля в 17:57
Знаешь, если ты увидел ваши провокации только после действий нескольких наших фанатов, то я даже отвечать не хочу В имперском флаге с руной вы увидели то, что хотели увидеть Ты считаешь, что бросить камнем в человека за показанный причиндал это нормально? Женщины и дети пусть футбол смотрят, а не на вражеский сектор Ты считаешь, что нормальным было, когда омон избивал всех без разбору (в том числе и женщин), ваши фанаты призывали "убивать" наших фанатов? И это ваше дружелюбие? Ну и давай логически подумаем, наша игра с вами была как раз во время многих беспорядков в Питере и Москве с участием кавказцев (в том числе и дагов). И при этом русских кормили так называемой "толерантностью", благодаря чему кавказцам многое спускалось. И вы считаете, что во время таких действий мы могли приехать с каким то дружеским настроем? Я не говорю, что мы в этой ситуации святые, но людей с трибуны после матча уносили. И вы считаете, что это нормально. Вспомни, как вы встречали автобус с фанатами спартака например, как ваши "хулиганы" стреляли в людей с травматов. С выкриками про Аллаха... Тебе не кажется, что это не правильно, стрелять в людей другой веры? Ваши хулиганы делали тоже самое, что делали турки... А именно, забрасывали людей (не только мужчин) камнями, вылавливали маленькие группы фанатов соперника и нападали большим кол-вом, дрались без фейрплей, забрасывали в разбитые окна автобуса с фанатами фаера И ты после этого думаешь, что Кадиев не врет? Ваших в Турции небыло?
Вы приехали в гости ? Да. Вас встретили достойно ? Да.
На стадионе вы что учудили ? Это благодарность за первое ?
Женщины и дети такие же люди, как и мужчины, и видят все.
Или ты им решил указать, куда им смотреть, а куда не смотреть ?
Что ты опускаешь момент вашего приема ? Повели на стадио,
как свиньи, получите по-свински. Я к насилию не призываю,
уже дважды написал, но держать принимающую сторону
за терпил, вам право никто не давал. После 2013 года приезжали,
болели,топили, орали за своих, в вышиваночках песни распевали ?
Вопросы были какие ? Поболели спокйно уехали, а тогда получили.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил NAZAR 007
   233 / 887
23 февраля в 14:22
А теперь по порядку твоего ответа. Камни-не оправдываю. Причиндалы при наличии детей и женщин - тем более. В сторону ОМОНа полетел файеры ? Какие вопросы ? В данном контексте рунка - не Российская империя, а подекст с наследием от черносотенцев, у которых национализм был центральной идеей, намек понятен ? А в Даге , из которого выгшло больше всего Героев Союза на душу населения в ВОВ - это как красная тряпка для быка. Надо знать место, время и географию, где это демонстрировать. Все заряды, камни это все пошло после причиндалов и файера, надо истоки смотреть,а после провокаций, сам в курсе, это уже толпа, которая жаждет справедливой расправы, и не только там. А насчет встречи в аэропорту, морем и шашлыками все давно известно.
Знаешь, если ты увидел ваши провокации только после действий нескольких наших фанатов, то я даже отвечать не хочу
В имперском флаге с руной вы увидели то, что хотели увидеть
Ты считаешь, что бросить камнем в человека за показанный причиндал это нормально? Женщины и дети пусть футбол смотрят, а не на вражеский сектор
Ты считаешь, что нормальным было, когда омон избивал всех без разбору (в том числе и женщин), ваши фанаты призывали "убивать" наших фанатов?
И это ваше дружелюбие?
Ну и давай логически подумаем, наша игра с вами была как раз во время многих беспорядков в Питере и Москве с участием кавказцев (в том числе и дагов). И при этом русских кормили так называемой "толерантностью", благодаря чему кавказцам многое спускалось. И вы считаете, что во время таких действий мы могли приехать с каким то дружеским настроем?
Я не говорю, что мы в этой ситуации святые, но людей с трибуны после матча уносили. И вы считаете, что это нормально.
Вспомни, как вы встречали автобус с фанатами спартака например, как ваши "хулиганы" стреляли в людей с травматов. С выкриками про Аллаха... Тебе не кажется, что это не правильно, стрелять в людей другой веры?
Ваши хулиганы делали тоже самое, что делали турки... А именно, забрасывали людей (не только мужчин) камнями, вылавливали маленькие группы фанатов соперника и нападали большим кол-вом, дрались без фейрплей, забрасывали в разбитые окна автобуса с фанатами фаера
И ты после этого думаешь, что Кадиев не врет? Ваших в Турции небыло?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NoKerzhNoParty
   33 / 887
22 февраля в 23:57
То есть кинуть в человека камнем по твоему нормально? Ну увидел ты причиндал чей то, тебе это нанесло физический вред? Зачем в людей кидать камнями? Почему дагестанский омон просто смотрел, как петербуржцев закидывают камнями? Да потом ещё и нащелкали палками своими, за то, что зенитовские фанаты не дали вашим отжать флаг российской империи Вы знакомы с той ситуацией явно меньше чем я. Я знаю о чем говорю, я был на том матче. И поверь мне, провокаций со стороны дагестанцев было много. Один заряд «скоро Питер станет чёрным» в вашем исполнении чего стоит. И это по вашему хлеба с солью? А как вы встречали автобусы с фанатами Зенита? Это был страшный день, но вы как тарасовские свиньи увидели только ваше добро и наше зло
А теперь по порядку твоего ответа. Камни-не оправдываю.
Причиндалы при наличии детей и женщин - тем более.
В сторону ОМОНа полетел файеры ? Какие вопросы ?
В данном контексте рунка - не Российская империя,
а подекст с наследием от черносотенцев, у которых
национализм был центральной идеей, намек понятен ?
А в Даге , из которого выгшло больше всего Героев Союза
на душу населения в ВОВ - это как красная тряпка для быка.
Надо знать место, время и географию, где это демонстрировать.
Все заряды, камни это все пошло после причиндалов и файера,
надо истоки смотреть,а после провокаций, сам в курсе, это уже
толпа, которая жаждет справедливой расправы, и не только там.
А насчет встречи в аэропорту, морем и шашлыками все давно известно.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NoKerzhNoParty
   33 / 887
22 февраля в 23:26
То есть кинуть в человека камнем по твоему нормально? Ну увидел ты причиндал чей то, тебе это нанесло физический вред? Зачем в людей кидать камнями? Почему дагестанский омон просто смотрел, как петербуржцев закидывают камнями? Да потом ещё и нащелкали палками своими, за то, что зенитовские фанаты не дали вашим отжать флаг российской империи Вы знакомы с той ситуацией явно меньше чем я. Я знаю о чем говорю, я был на том матче. И поверь мне, провокаций со стороны дагестанцев было много. Один заряд «скоро Питер станет чёрным» в вашем исполнении чего стоит. И это по вашему хлеба с солью? А как вы встречали автобусы с фанатами Зенита? Это был страшный день, но вы как тарасовские свиньи увидели только ваше добро и наше зло
Я был на том матче,аналогично, как и ты. И все это видел.
Вы ОМОНу и показали свое лицо, камни полетели уже
после того, как вы причиндалы свои демонстрировали.
Тому ОМОНу,с которым наши движи не связываются, а вы решили
свою удаль показать ? Вот и полез он к вам на трибуны дубасить.
И кому ты это рассказываешь ? Как вы вели себя в других городах,
много имеется в инете, на форумах и оффах. Достаточно вспомнить
ту же Самару и Нижний Новгород, не говоря о массе других городов.
И так ежегодно, пока наконец руководству вашему не надоело башлять
за вас многотысячные штрафы и вам не дали понять, что вообще вход
закроют, если будут еще повторения. И после этого движухи подуспокоились.
Потому что как руководство решит , так и будет, как бы не была сильна фанка.
Не забывай, что футбол, чтобы это всегда перфоманс, а не провокации с рунками,
причиндалами и массовыми оскорблениями . А насчет хлеба с солью...
Эх, неблагодарные.....Кто в аэропорту встретил и повез на море с шашлыками ?
Кто экскурсию по городу устроил ? Кто баннер растянул на игре про дорогу ?
Это уже инициатива руководства была правда, а не фанов, но один фиг,
вас встретили достойно, а вы на стадио что устроили ? Решили солидарность
проявить с теми, кто себя нормально не вел, а быдлятничал так же на стадио ?
Причиндалы дома показывай,а если вам дали нагоняй в отличие от других городов,
то не надо принимающую сторону обвинять при том, что к вам "просим гости
за стол, а вы-ноги на стол" . И теперь вспомни после этого случая ваши выезды,
кого в Махе трогали, когда люди просто топили за своих ? Все нормально приехали
и благополучно уехали, после 2012-13 гг. все тихо да мирно. Или может фаны Анжи
на Петровиче причиндалы показывали, или Карлосу бананы демонстрировали
при открытии сезона, или растягивали перфомансы с оскорблениями ваших ?
То,что было у наших, это локальные случаи и они всем известны, а вот сколько
отличались ваши в городах, можно целый фильм сделать, так что не надо песен.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил NAZAR 007
   233 / 887
22 февраля в 20:39
То есть кинуть в человека камнем по твоему нормально? Ну увидел ты причиндал чей то, тебе это нанесло физический вред? Зачем в людей кидать камнями? Почему дагестанский омон просто смотрел, как петербуржцев закидывают камнями? Да потом ещё и нащелкали палками своими, за то, что зенитовские фанаты не дали вашим отжать флаг российской империи
Вы знакомы с той ситуацией явно меньше чем я. Я знаю о чем говорю, я был на том матче. И поверь мне, провокаций со стороны дагестанцев было много. Один заряд «скоро Питер станет чёрным» в вашем исполнении чего стоит. И это по вашему хлеба с солью? А как вы встречали автобусы с фанатами Зенита? Это был страшный день, но вы как тарасовские свиньи увидели только ваше добро и наше зло
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NoKerzhNoParty
   33 / 887
22 февраля в 13:00
Во прикол, он контролирует каждого болельщика анжи? Пусть еще расскажет, что в махачкале встречают других фанатов хлебом и солью, а не камнем и ножом. Туда даже отбитая свинячья поддержка ездить перестала, боятся. Просто местные аборигены совсем не знают, что такое фейр-плей в околофутбольной среде Ну и турки тоже, нападают подобным образом, это могут подтвердить и свиньи и пилотки
Вас изначально встретили как раз хлебом и солью, когда вы свои причиндалы
стали демонстрировать на стадионе и кричать непотребности, получили жестко.
А ты как хотел ? Людей за терпил держать ? Или ваши аборигены гостепреимство
решили принять за поклон и данность вам ? Т...ри неблагодарные кто таким пользуется.
А в последние годы приезжают ваши, и проблем нет, потому что ведут себя адекватно.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил рус фан
   233 / 887
22 февраля в 07:14
Зачем Дагестанцам ехать с Турцию что бы нападать на Зенитовцев, тут и дома их полно, сел в поезд и через короткое время в Питере нападай сколько влезет, только смотри сам не огреби, не, нормальные болел Анжи такой 66 ней страдать не будут.
Турция - курортная страна. Какова вероятность встретить дага в Турции? Больше чем вы думаете
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   233 / 887
22 февраля в 07:12
Во прикол, он контролирует каждого болельщика анжи?
Пусть еще расскажет, что в махачкале встречают других фанатов хлебом и солью, а не камнем и ножом. Туда даже отбитая свинячья поддержка ездить перестала, боятся. Просто местные аборигены совсем не знают, что такое фейр-плей в околофутбольной среде
Ну и турки тоже, нападают подобным образом, это могут подтвердить и свиньи и пилотки
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 887
21 февраля в 22:32
Опять зенитовцы плачутся. До сих пор не могут забыть как даже такой кризисный Анжи их в газон вкатал!
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
21 февраля в 21:45
Врет.
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 887
21 февраля в 21:26
Это были пупсики, они постоянно везде гадят.
рус фан
рус фан
   250 / 887
21 февраля в 21:06
Зачем Дагестанцам ехать с Турцию что бы нападать на Зенитовцев, тут и дома их полно, сел в поезд и через короткое время в Питере нападай сколько влезет, только смотри сам не огреби, не, нормальные болел Анжи такой 66 ней страдать не будут.
grazie100
grazie100
   354 / 887
21 февраля в 20:41
Зачем нашим болельщикам врать про Анжи???Не верю Кадиеву, тк он там 100%не был , но как-то видел , или эти болельщики ему позвонили и рассказали.То что там есть люди из ИГИЛ, сбежавших из России это известно.
time out
time out ответил Литейный 4
   27 / 887
21 февраля в 18:52
Стопудово это засланцы свиней. Гыгыгы
    RIR68
    RIR68 ответил Заполярный
       184 / 887
    21 февраля в 18:30
    Ты пока конь молодой, вот когда будешь в районе моего возраста тебе и капс и очки с лупами понадобятся
    очки не знаю, а:
    LOpp сегодня в 18:19
    "У страха глаза велики" тебе ответил))).
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 887
    21 февраля в 18:24
    Стопудово это засланцы свиней. Гыгыгы
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       212 / 887
    21 февраля в 18:20
    Рейнгольд, ты? :)
    ОСТРОУМНЫЙ КОНЬ ЭТО РЕДКОСТЬ.
    LOpp
    LOpp
       5 / 887
    21 февраля в 18:19
    У страха глаза велики.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    21 февраля в 18:12
    Ты пока конь молодой, вот когда будешь в районе моего возраста тебе и капс и очки с лупами понадобятся
    Рейнгольд, ты? :)
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       36 / 887
    21 февраля в 18:10
    А зря! Так бы почёт и уважение получили среди россиян!
    сканер
    сканер
       170 / 887
    21 февраля в 18:07
    В такие новости только "Наутилусы" и "Байкалы" верят!
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       212 / 887
    21 февраля в 18:06
    Значит очки купил наконец-то, хряк :)
    Ты пока конь молодой, вот когда будешь в районе моего возраста тебе и капс и очки с лупами понадобятся
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    21 февраля в 18:03
    Да нет конь не дождешься.
    Значит очки купил наконец-то, хряк :)
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       212 / 887
    21 февраля в 18:02
    Хряк, неужели у тебя капс сломался :)
    Да нет конь не дождешься.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    21 февраля в 18:00
    конь ты хоть заголовок осилил прочитать
    Хряк, неужели у тебя капс сломался :)
    Sargent
    Sargent
       180 / 887
    21 февраля в 17:59
    Болельщики Анжи со свиньями грешат связываться.
    Alladins
    Alladins ответил Некит_Зенит
       44 / 887
    21 февраля в 17:58
    Это были спартачи переодетые в фанатов анжи.
    Они из одного свинарника.
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