Кадиев: «Фанаты „Анжи“ не нападали на болельщиков „Зенита“»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, опубликованную в группе фанатов «Зенита». Согласно их данным, во время первого матча Лиги Европы с «Фенербахче» три болельщика махачкалинского клуба в Стамбуле поучаствовали в нападении на поклонников «сине-бело-голубых».
Это абсолютная ложь, что кто-то на кого-то нападал. Болельщики и фанаты «Анжи» всегда поддерживали российские клубы. Это естественно для нас и должно быть естественно для любого российского гражданина. А то, что кто-то куда-то ездил… Никому не запретишь куда-то поехать. Но наша организованная фанатская группа никуда не ездила в этот день.
Общался с парнями на трибуне, там тоже поведали, как их троих «дружелюбно» встретили человек 8-10 в одном из переулков
И ещё раз тебе напишу, что все это было на волне бесчинств кавказцев в Питере и Москве
Так же слышал на трибуне, как некоторых в принудительном порядке звали на шашлык. За отказ люди отхватывали
Не спорю, возможно, были даги с добрыми намерениями, но лично я таких не видел и о таких не слышал
Общался с парнями на трибуне, там тоже поведали, как их троих «дружелюбно» встретили человек 8-10 в одном из переулков
И ещё раз тебе напишу, что все это было на волне бесчинств кавказцев в Питере и Москве
Так же слышал на трибуне, как некоторых в принудительном порядке звали на шашлык. За отказ люди отхватывали
Не спорю, возможно, были даги с добрыми намерениями, но лично я таких не видел и о таких не слышал
На стадионе вы что учудили ? Это благодарность за первое ?
Женщины и дети такие же люди, как и мужчины, и видят все.
Или ты им решил указать, куда им смотреть, а куда не смотреть ?
Что ты опускаешь момент вашего приема ? Повели на стадио,
как свиньи, получите по-свински. Я к насилию не призываю,
уже дважды написал, но держать принимающую сторону
за терпил, вам право никто не давал. После 2013 года приезжали,
болели,топили, орали за своих, в вышиваночках песни распевали ?
Вопросы были какие ? Поболели спокйно уехали, а тогда получили.
На стадионе вы что учудили ? Это благодарность за первое ?
Женщины и дети такие же люди, как и мужчины, и видят все.
Или ты им решил указать, куда им смотреть, а куда не смотреть ?
Что ты опускаешь момент вашего приема ? Повели на стадио,
как свиньи, получите по-свински. Я к насилию не призываю,
уже дважды написал, но держать принимающую сторону
за терпил, вам право никто не давал. После 2013 года приезжали,
болели,топили, орали за своих, в вышиваночках песни распевали ?
Вопросы были какие ? Поболели спокйно уехали, а тогда получили.
В имперском флаге с руной вы увидели то, что хотели увидеть
Ты считаешь, что бросить камнем в человека за показанный причиндал это нормально? Женщины и дети пусть футбол смотрят, а не на вражеский сектор
Ты считаешь, что нормальным было, когда омон избивал всех без разбору (в том числе и женщин), ваши фанаты призывали "убивать" наших фанатов?
И это ваше дружелюбие?
Ну и давай логически подумаем, наша игра с вами была как раз во время многих беспорядков в Питере и Москве с участием кавказцев (в том числе и дагов). И при этом русских кормили так называемой "толерантностью", благодаря чему кавказцам многое спускалось. И вы считаете, что во время таких действий мы могли приехать с каким то дружеским настроем?
Я не говорю, что мы в этой ситуации святые, но людей с трибуны после матча уносили. И вы считаете, что это нормально.
Вспомни, как вы встречали автобус с фанатами спартака например, как ваши "хулиганы" стреляли в людей с травматов. С выкриками про Аллаха... Тебе не кажется, что это не правильно, стрелять в людей другой веры?
Ваши хулиганы делали тоже самое, что делали турки... А именно, забрасывали людей (не только мужчин) камнями, вылавливали маленькие группы фанатов соперника и нападали большим кол-вом, дрались без фейрплей, забрасывали в разбитые окна автобуса с фанатами фаера
И ты после этого думаешь, что Кадиев не врет? Ваших в Турции небыло?
В имперском флаге с руной вы увидели то, что хотели увидеть
Ты считаешь, что бросить камнем в человека за показанный причиндал это нормально? Женщины и дети пусть футбол смотрят, а не на вражеский сектор
Ты считаешь, что нормальным было, когда омон избивал всех без разбору (в том числе и женщин), ваши фанаты призывали "убивать" наших фанатов?
И это ваше дружелюбие?
Ну и давай логически подумаем, наша игра с вами была как раз во время многих беспорядков в Питере и Москве с участием кавказцев (в том числе и дагов). И при этом русских кормили так называемой "толерантностью", благодаря чему кавказцам многое спускалось. И вы считаете, что во время таких действий мы могли приехать с каким то дружеским настроем?
Я не говорю, что мы в этой ситуации святые, но людей с трибуны после матча уносили. И вы считаете, что это нормально.
Вспомни, как вы встречали автобус с фанатами спартака например, как ваши "хулиганы" стреляли в людей с травматов. С выкриками про Аллаха... Тебе не кажется, что это не правильно, стрелять в людей другой веры?
Ваши хулиганы делали тоже самое, что делали турки... А именно, забрасывали людей (не только мужчин) камнями, вылавливали маленькие группы фанатов соперника и нападали большим кол-вом, дрались без фейрплей, забрасывали в разбитые окна автобуса с фанатами фаера
И ты после этого думаешь, что Кадиев не врет? Ваших в Турции небыло?
Причиндалы при наличии детей и женщин - тем более.
В сторону ОМОНа полетел файеры ? Какие вопросы ?
В данном контексте рунка - не Российская империя,
а подекст с наследием от черносотенцев, у которых
национализм был центральной идеей, намек понятен ?
А в Даге , из которого выгшло больше всего Героев Союза
на душу населения в ВОВ - это как красная тряпка для быка.
Надо знать место, время и географию, где это демонстрировать.
Все заряды, камни это все пошло после причиндалов и файера,
надо истоки смотреть,а после провокаций, сам в курсе, это уже
толпа, которая жаждет справедливой расправы, и не только там.
А насчет встречи в аэропорту, морем и шашлыками все давно известно.
Причиндалы при наличии детей и женщин - тем более.
В сторону ОМОНа полетел файеры ? Какие вопросы ?
В данном контексте рунка - не Российская империя,
а подекст с наследием от черносотенцев, у которых
национализм был центральной идеей, намек понятен ?
А в Даге , из которого выгшло больше всего Героев Союза
на душу населения в ВОВ - это как красная тряпка для быка.
Надо знать место, время и географию, где это демонстрировать.
Все заряды, камни это все пошло после причиндалов и файера,
надо истоки смотреть,а после провокаций, сам в курсе, это уже
толпа, которая жаждет справедливой расправы, и не только там.
А насчет встречи в аэропорту, морем и шашлыками все давно известно.
Вы ОМОНу и показали свое лицо, камни полетели уже
после того, как вы причиндалы свои демонстрировали.
Тому ОМОНу,с которым наши движи не связываются, а вы решили
свою удаль показать ? Вот и полез он к вам на трибуны дубасить.
И кому ты это рассказываешь ? Как вы вели себя в других городах,
много имеется в инете, на форумах и оффах. Достаточно вспомнить
ту же Самару и Нижний Новгород, не говоря о массе других городов.
И так ежегодно, пока наконец руководству вашему не надоело башлять
за вас многотысячные штрафы и вам не дали понять, что вообще вход
закроют, если будут еще повторения. И после этого движухи подуспокоились.
Потому что как руководство решит , так и будет, как бы не была сильна фанка.
Не забывай, что футбол, чтобы это всегда перфоманс, а не провокации с рунками,
причиндалами и массовыми оскорблениями . А насчет хлеба с солью...
Эх, неблагодарные.....Кто в аэропорту встретил и повез на море с шашлыками ?
Кто экскурсию по городу устроил ? Кто баннер растянул на игре про дорогу ?
Это уже инициатива руководства была правда, а не фанов, но один фиг,
вас встретили достойно, а вы на стадио что устроили ? Решили солидарность
проявить с теми, кто себя нормально не вел, а быдлятничал так же на стадио ?
Причиндалы дома показывай,а если вам дали нагоняй в отличие от других городов,
то не надо принимающую сторону обвинять при том, что к вам "просим гости
за стол, а вы-ноги на стол" . И теперь вспомни после этого случая ваши выезды,
кого в Махе трогали, когда люди просто топили за своих ? Все нормально приехали
и благополучно уехали, после 2012-13 гг. все тихо да мирно. Или может фаны Анжи
на Петровиче причиндалы показывали, или Карлосу бананы демонстрировали
при открытии сезона, или растягивали перфомансы с оскорблениями ваших ?
То,что было у наших, это локальные случаи и они всем известны, а вот сколько
отличались ваши в городах, можно целый фильм сделать, так что не надо песен.
Вы ОМОНу и показали свое лицо, камни полетели уже
после того, как вы причиндалы свои демонстрировали.
Тому ОМОНу,с которым наши движи не связываются, а вы решили
свою удаль показать ? Вот и полез он к вам на трибуны дубасить.
И кому ты это рассказываешь ? Как вы вели себя в других городах,
много имеется в инете, на форумах и оффах. Достаточно вспомнить
ту же Самару и Нижний Новгород, не говоря о массе других городов.
И так ежегодно, пока наконец руководству вашему не надоело башлять
за вас многотысячные штрафы и вам не дали понять, что вообще вход
закроют, если будут еще повторения. И после этого движухи подуспокоились.
Потому что как руководство решит , так и будет, как бы не была сильна фанка.
Не забывай, что футбол, чтобы это всегда перфоманс, а не провокации с рунками,
причиндалами и массовыми оскорблениями . А насчет хлеба с солью...
Эх, неблагодарные.....Кто в аэропорту встретил и повез на море с шашлыками ?
Кто экскурсию по городу устроил ? Кто баннер растянул на игре про дорогу ?
Это уже инициатива руководства была правда, а не фанов, но один фиг,
вас встретили достойно, а вы на стадио что устроили ? Решили солидарность
проявить с теми, кто себя нормально не вел, а быдлятничал так же на стадио ?
Причиндалы дома показывай,а если вам дали нагоняй в отличие от других городов,
то не надо принимающую сторону обвинять при том, что к вам "просим гости
за стол, а вы-ноги на стол" . И теперь вспомни после этого случая ваши выезды,
кого в Махе трогали, когда люди просто топили за своих ? Все нормально приехали
и благополучно уехали, после 2012-13 гг. все тихо да мирно. Или может фаны Анжи
на Петровиче причиндалы показывали, или Карлосу бананы демонстрировали
при открытии сезона, или растягивали перфомансы с оскорблениями ваших ?
То,что было у наших, это локальные случаи и они всем известны, а вот сколько
отличались ваши в городах, можно целый фильм сделать, так что не надо песен.
Вы знакомы с той ситуацией явно меньше чем я. Я знаю о чем говорю, я был на том матче. И поверь мне, провокаций со стороны дагестанцев было много. Один заряд «скоро Питер станет чёрным» в вашем исполнении чего стоит. И это по вашему хлеба с солью? А как вы встречали автобусы с фанатами Зенита? Это был страшный день, но вы как тарасовские свиньи увидели только ваше добро и наше зло
Вы знакомы с той ситуацией явно меньше чем я. Я знаю о чем говорю, я был на том матче. И поверь мне, провокаций со стороны дагестанцев было много. Один заряд «скоро Питер станет чёрным» в вашем исполнении чего стоит. И это по вашему хлеба с солью? А как вы встречали автобусы с фанатами Зенита? Это был страшный день, но вы как тарасовские свиньи увидели только ваше добро и наше зло
стали демонстрировать на стадионе и кричать непотребности, получили жестко.
А ты как хотел ? Людей за терпил держать ? Или ваши аборигены гостепреимство
решили принять за поклон и данность вам ? Т...ри неблагодарные кто таким пользуется.
А в последние годы приезжают ваши, и проблем нет, потому что ведут себя адекватно.
стали демонстрировать на стадионе и кричать непотребности, получили жестко.
А ты как хотел ? Людей за терпил держать ? Или ваши аборигены гостепреимство
решили принять за поклон и данность вам ? Т...ри неблагодарные кто таким пользуется.
А в последние годы приезжают ваши, и проблем нет, потому что ведут себя адекватно.
Пусть еще расскажет, что в махачкале встречают других фанатов хлебом и солью, а не камнем и ножом. Туда даже отбитая свинячья поддержка ездить перестала, боятся. Просто местные аборигены совсем не знают, что такое фейр-плей в околофутбольной среде
Ну и турки тоже, нападают подобным образом, это могут подтвердить и свиньи и пилотки
Пусть еще расскажет, что в махачкале встречают других фанатов хлебом и солью, а не камнем и ножом. Туда даже отбитая свинячья поддержка ездить перестала, боятся. Просто местные аборигены совсем не знают, что такое фейр-плей в околофутбольной среде
Ну и турки тоже, нападают подобным образом, это могут подтвердить и свиньи и пилотки
LOpp сегодня в 18:19
"У страха глаза велики" тебе ответил))).
LOpp сегодня в 18:19
"У страха глаза велики" тебе ответил))).