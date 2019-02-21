Кадиев: «Фанаты „Анжи“ не нападали на болельщиков „Зенита“»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, опубликованную в группе фанатов «Зенита». Согласно их данным, во время первого матча Лиги Европы с «Фенербахче» три болельщика махачкалинского клуба в Стамбуле поучаствовали в нападении на поклонников «сине-бело-голубых».

Это абсолютная ложь, что кто-то на кого-то нападал. Болельщики и фанаты «Анжи» всегда поддерживали российские клубы. Это естественно для нас и должно быть естественно для любого российского гражданина. А то, что кто-то куда-то ездил… Никому не запретишь куда-то поехать. Но наша организованная фанатская группа никуда не ездила в этот день.