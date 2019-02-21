СМИ: ЦСКА купил Лукаса Сантоса за 5 млн евро

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) перешел в ЦСКА. Об этом сообщает бразильский журналист Велингтон Кампос. «Армейцы» приобрели 70 % прав на 19-летнего игрока за 5 млн евро.
Лукас Сантос привлек внимание ЦСКА на одном из молодежных турниров, где он забил 5 голов в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на его счету два выхода на замену.
Стороны ведут переговоры о переходе игрока, сообщает Globo Esporte со ссылкой на директора «Васко» Алехандре Фарию.
По данным источника, 19-летний футболист успешно провёл переговоры с руководством ЦСКА в Испании. Ещё месяц назад ЦСКА сделал первое предложение о покупке бразильца, но «Васко» отказался продавать игрока. После этого москвичи сделали новое предложение в размере € 4 млн.
Источник утверждает, что бразильский клуб готов продать футболиста, но в соглашении будет прописан процент, который «Васко» получит от следующего трансфера игрока.
Стороны должны согласовать детали перехода до того, как в России закроется трансферное окно, то есть до 1 марта.
Будем ждать официального заявления от ЦСКА
Стороны ведут переговоры о переходе игрока, сообщает Globo Esporte со ссылкой на директора «Васко» Алехандре Фарию.
По данным источника, 19-летний футболист успешно провёл переговоры с руководством ЦСКА в Испании. Ещё месяц назад ЦСКА сделал первое предложение о покупке бразильца, но «Васко» отказался продавать игрока. После этого москвичи сделали новое предложение в размере € 4 млн.
Источник утверждает, что бразильский клуб готов продать футболиста, но в соглашении будет прописан процент, который «Васко» получит от следующего трансфера игрока.
Стороны должны согласовать детали перехода до того, как в России закроется трансферное окно, то есть до 1 марта.
Будем ждать официального заявления от ЦСКА
Согласитесь, что слова" скорее всего не купим" чем -то отличаются от "покупать не будем".
Замена Дзагоеву? Так травмы его выключают из игры, а не кто-то.
Согласитесь, что слова" скорее всего не купим" чем -то отличаются от "покупать не будем".
Замена Дзагоеву? Так травмы его выключают из игры, а не кто-то.
Даже в Ютубе это есть
Правда 4 с пенальти
Но это ничего не меняет
цска с пенальти забивает практически все голы в чемпе
Даже в Ютубе это есть
Правда 4 с пенальти
Но это ничего не меняет
цска с пенальти забивает практически все голы в чемпе
Еще на треть гинер не потянет ;)
Еще на треть гинер не потянет ;)
5 млн за игрока, который 3 раза вышел на замену в Бразилии?)))
5 млн за игрока, который 3 раза вышел на замену в Бразилии?)))