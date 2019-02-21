СМИ: ЦСКА купил Лукаса Сантоса за 5 млн евро

21 февраля 2019, 08:32

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) перешел в ЦСКА . Об этом сообщает бразильский журналист Велингтон Кампос. «Армейцы» приобрели 70 % прав на 19-летнего игрока за 5 млн евро.