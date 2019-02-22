ЦСКА заявил Н’Диайе под 18-м номером

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.85 3.75 4
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.72 3.55 5.25
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 11’  Милан 0:0  Эмполи 1.43 4.45 7.8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 8’  Вердер 0:1  Штутгарт 1.63 4.1 5.1
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 85’  Дижон 0:1  Сент-Этьен 3.7 2.45 2.7
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 2.8 3 2.75
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3:5 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.4 3.6 2.65
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 54’ Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 1:0 Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.19 5.8 19
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 77’ Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II 1:2 Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 76’ Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг 3:0 Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.03 13 50
21:10 72’ Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц 0:2 Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 20 7.6 1.11
21:10 78’ Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена 1:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 1:2 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 2.6 2.4 3.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 12’ Логотип футбольный клуб ГентГент 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.18 3.5 3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 12’ Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло 0:0 Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 1:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 38’ Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира 0:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.45 4.2 6.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 5.3 1.75 3.25
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 1:1 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.8 1.85 6.1
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 85’ Логотип футбольный клуб АаленАален 1:1 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 84’ Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 3:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 0:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1:1 Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор 3:1 Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1.75 3.7 4.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:0 Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 1.55 3.15 8.5
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 22’ Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 0:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 41’ Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 2:0 Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.73 4.1 3.85
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх 0:1 Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.8 3.7 4
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 2:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 1.93 3.75 3.35
22:00 41’ Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 1:0 Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 44’ Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт 0:2 Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 41’ Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 0:0 Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 40’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 0:0 Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.47 4.15 6.3
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар 0:0 Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1:2 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 12’ Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 0:0 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 40’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 0:1 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 80’ Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси 0:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр 3:2 Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:1 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.15 7.3 14
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда 4:1 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.35 4.8 7.2
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина 0:1 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор 2:1 Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 0:3 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.5 2.9 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:0 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.25 5 13
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1:3 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 12 3.5 1.45
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.15 2.8 4.1
22:00 42’ Логотип футбольный клуб БрестБрест 1:1 Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.75 3.5 4.8
22:00 42’ Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.85 2.85 2.65
22:00 42’ Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1:1 Логотип футбольный клуб ОсерОсер 3.1 2.6 2.8
22:00 43’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 1:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 42’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3.1 2.7 2.6
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 0:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 42’ Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 0:0 Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.55 2.8 3
22:00 42’ Логотип футбольный клуб НансиНанси 3:1 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 2:4 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 2:0 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.45 4 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 83’ Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 1:0 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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ЦСКА заявил Н’Диайе под 18-м номером

сегодня, 21:52

ЦСКА заявил новичка команды Лассана Н’Диайе под 18-м номером.

Напомним, что армейцы подписали Н’Диайе в октябре прошлого года, когда игроку исполнилось 18 лет. С нападающим подписан контракт сроком до лета 2023 года.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   24 / 875
сегодня в 22:41
Символично - № 18 и 18 лет парню, однако!!!
Немного не так. Ахмед Муса начинал тоже под № 18. Пусть этот парень повторит путь Мусы!
drug01
drug01
   110 / 875
сегодня в 22:37
Играй хорошо клуб достойный!
VIPded
VIPded
   70 / 875
сегодня в 22:19
Удачи Лассане с ЦСКА!!! Парень вроде перспективный...
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   71 / 875
сегодня в 22:17
Пора посмотреть на этого парня в деле!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 875
сегодня в 21:59
Символично - № 18 и 18 лет парню, однако!!!
Byvaliy
Byvaliy ответил Питермен
   98 / 875
сегодня в 21:58
Судя по гражданству, это агент Федуна в Цска(((
Это зулусский агент фердуна.
Питермен
Питермен
   137 / 875
сегодня в 21:55
Судя по гражданству, это агент Федуна в Цска(((
Jum13
Jum13
   6 / 875
сегодня в 21:54
Всё логично - Жималетдинов же перешёл в Лех
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