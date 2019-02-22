ЦСКА заявил Н’Диайе под 18-м номером

ЦСКА заявил новичка команды Лассана Н’Диайе под 18-м номером.
Напомним, что армейцы подписали Н’Диайе в октябре прошлого года, когда игроку исполнилось 18 лет. С нападающим подписан контракт сроком до лета 2023 года.
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|-
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|Депортиво Тачира
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|Харас Эль-Ходуд
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|-
|-
|-
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
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|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Ногум
|0:1
|Аль-Масри
|-
|-
|-
|Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Хапоэль Аш
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|Хапоэль М
|-
|-
|-
|16:00
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|Хапоэль Икс
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|Хапоэль А
|-
|-
|-
|16:00
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|Хапоэль ИН
|0:1
|Хапоэль Бней Лод
|-
|-
|-
|16:00
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|Бейтар Тель-Авив
|0:0
|Хапоэль КС
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Хапоэль РЛ
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|Хапоэль Акре
|-
|-
|-
|Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|Шиллонг Лайонг
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|Гокулам
|-
|-
|-
|Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|УКД
|-:-
|Богемиан
|-
|-
|-
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|Слиго Роверс
|-:-
|Сэйнт Патрикс
|-
|-
|-
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|Корк Сити
|-:-
|Уотерфорд Юнайтед
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Шемрок Роверс
|-:-
|Дерри Сити
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Финн Харпс
|-:-
|Дандолк
|-
|-
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|Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тенерифе
|-:-
|Мальорка
|Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|23:00
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|Верона
|-:-
|Салернитана
|-
|-
|-
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:50
|Матч завершен
|Аль-Кхор
|3:1
|Катар СК
|-
|-
|-
|19:10
|Матч завершен
|Умм-Салаль
|0:1
|Аль-Харитият
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:00
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|Арис
|-:-
|Анагенниси Деринейя
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Той Лакатамиас
|-:-
|Онисилос
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|03:30
|Матч завершен
|Депортес Киндио
|0:0
|Леонес ФК
|-
|-
|-
|Копа Судамерикана 2019, 1 раунд
|1
|X
|2
|01:15
|Матч завершен
|Ливерпуль
|0:0
|Баия
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Онсе Кальдас
|0:2
|Депортиво Сантани
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Ранхейм
|0:0
|Стремсгодсет
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Ахмат
|2:0
|Динамо Мн
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:00
|22’
|Венло
|0:0
|Хераклес
|Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|22:00
|41’
|НЕК Неймеген
|2:0
|Алмере Сити
|22:00
|42’
|Ден Босх
|0:1
|Маастрихт
|22:00
|42’
|Ваалвейк
|2:0
|Волендам
|22:00
|41’
|Камбуур
|1:0
|Дордрехт
|22:00
|44’
|Хельмонд Спорт
|0:2
|АЗ-2
|-
|-
|-
|22:00
|41’
|ПСВ-2
|0:0
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|-
|-
|-
|22:00
|40’
|Твенте
|0:0
|Эйндховен
|22:00
|42’
|Телстар
|0:0
|Аякс-2
|-
|-
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|Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур
|1
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|20:00
|Матч завершен
|Арка
|1:2
|Пяст
|22:30
|12’
|Корона
|0:0
|Погонь
|Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:00
|40’
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|Белененсеш
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|21:00
|80’
|Сепси
|0:0
|Вииторул
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Чиндия Тыр
|3:2
|Аеростар Бакау
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:55
|Матч завершен
|Аль-Таавон
|4:1
|Аль-Батен
|18:15
|Матч завершен
|Аль-Кадисия
|0:1
|Аль-Шабаб
|-
|-
|-
|20:25
|Матч завершен
|Аль-Вахда
|4:1
|Оход
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Войводина
|0:1
|Раднички Ниш
|-
|-
|-
|Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Баликесирспор
|2:1
|Афьонспор
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Истанбулспор
|0:3
|Хатайспор
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|Ризеспор
|3:0
|Малатияспор
|20:30
|Матч завершен
|Гёзтепе
|1:3
|Трабзонспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Холивелл
|-:-
|Бакли Таун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Бангор Сити
|-:-
|Рутин Таун
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Бала Таун
|-:-
|Ньютаун
|Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|22:00
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|42’
|Брест
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|22:00
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|Безье
|0:0
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|22:00
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|Осер
|22:00
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|22:00
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|0:0
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|Нанси
|3:1
|Газелек
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Рудеш
|2:4
|Риека
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Слован Л
|2:0
|Дукла П
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Данди
|-:-
|Хиберниан
|-
|-
|-
|ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|21:00
|83’
|Чиппа Юнайтед
|1:1
|Лемонтвиль Голден Арроус
|-
|-
|-
|Япония. J-Лига 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Сересо
|1:0
|Кобе В
|-
|-
|-
ЦСКА заявил новичка команды Лассана Н’Диайе под 18-м номером.
Напомним, что армейцы подписали Н’Диайе в октябре прошлого года, когда игроку исполнилось 18 лет. С нападающим подписан контракт сроком до лета 2023 года.