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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Бернли -:-  Тоттенхэм 5.4 3.65 1.68
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Хаддерсфилд 1.8 3.45 4.8
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.33 2.55
20:30 сегодня  Лестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Райо Вальекано 1.75 3.45 5.2
18:15 сегодня  Севилья -:-  Барселона 3.65 3.95 1.9
20:30 сегодня  Алавес -:-  Сельта 2.4 3.3 3
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Эйбар 2.05 3.25 3.85
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Торино -:-  Аталанта 3.35 3.35 2.2
22:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Рома 6.2 4.65 1.48
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Вольфсбург 1.85 3.4 4.55
17:30 сегодня  Бавария -:-  Герта 1.2 6.5 15.5
17:30 сегодня  Майнц -:-  Шальке-04 2.85 3.3 2.5
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Аугсбург 2.2 3.35 3.35
20:30 сегодня  Фортуна -:-  Нюрнберг 1.8 3.6 4.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ним 1.23 6.5 11.5
22:00 сегодня  Генгам -:-  Анже 2.55 3.1 2.95
22:00 сегодня  Амьен -:-  Ницца 2.75 2.85 2.95
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Мариуполь -:-  Олимпик Дн 1.85 3.3 4.2
18:00 сегодня  Львов -:-  Черноморец Од 1.75 3.15 5.1
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.4 3.6 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.97 3.5 3.7
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.2 4 1.57
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.25 3.45 2.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.85 3.5 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.8 3.25 2.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 2.45 3.4 2.65
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл 1.75 3.8 4
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат -:- Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум -:- Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина -:- Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса -:- Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа -:- Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния -:- Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак -:- Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик -:- Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 34 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.1 3.4 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.8 3.2 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.65 3.15 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1.9 3.45 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.85 3.2 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 4.2 3.33 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.75 3.6 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.45 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.05 3.2 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 3.05 3.3 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 1.98 3.65 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.9 3.5 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.75 3.3 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.45 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.2 3.4 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.35 3.2 2.95
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 1.95 3.5 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.75 3.25 5.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.23 5.55 14
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.75 3.8 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.15 3.2 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.72 3.4 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.2 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 2.1 3.25 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.35 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2:1 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.2 2.55 4.6
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.27 4.4 21
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 0:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 12 3.55 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.5 3.2 2.15
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 2.55 2.95 2.95
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 2:0 Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 1.6 3.4 6.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 1.95 3.1 4.1
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун -:- Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2.45 3.53 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 3.35 3.35 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.05 3.5 3.35
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.65 3.7 5
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк -:- Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МехеленМехелен -:- Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПоморьеПоморье -:- Логотип футбольный клуб Пирин (Благоевград)Пирин - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арда (Карджали)Арда -:- Логотип футбольный клуб Литекс (Ловеч)Литекс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев ГалабовоБотев Галабово -:- Логотип футбольный клуб Струмска Слава (Радомир)Струмска Слава - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Добруджа 1919 (Добрич)Добруджа 1919 -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село -:- Логотип футбольный клуб НесебрНесебр - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 2.9 3.3 2.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 5.9 4.5 1.45
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.07 10 21.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 1.85 3.2 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.35 4.8 7.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.8 3.25 2.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.55 3.65 6.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.05 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.45 3.1 3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.1 3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.3 3.35 2.95
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.4 4.5 7.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.35 3.1 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3 3.1 2.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.25 3.3 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.4 3.2 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.05 3.4 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.8 3.1 5.65
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.25 3 3.65
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.12 8 26
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.05 3.37 2.25
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1.25 5.5 9.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 4 3.1 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.6 3.35 2.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р 1.7 3.6 4.7
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб -:- Логотип футбольный клуб НЕРОКА (Импхал)НЕРОКА - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.15 3 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.2 2.9 3.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.77 3.2 5
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 3.7 3 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.85 3 4.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.05 3 3.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.9 3.15 4.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 1.77 3.1 5.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.92 3 4.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.7 3 2.65
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.1 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 2.4 2.8 3.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кавкаб (Марракеш)Кавкаб -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан -:- Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Виденбрюк (Реда-Виденбрюк)Виденбрюк -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БрноБрно -:- Логотип футбольный клуб ВышковВышков - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог -:- Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Партизан БардеевПартизан Бардеев - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Старт (Кристиансанд)Старт - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб КР РейкьявикКР Рейкьявик - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 0:1 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 1:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.3 5.3 9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.75 3.7 2.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.5 4.2 6.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 3.4 3.4 2.05
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:1 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 2 3.4 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.1 2.45
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1.5 4.5 5.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:3 Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.75 1.48
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 2 3.45 3.6
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.25 2.95 2.35
Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао -:- Логотип футбольный клуб МафраМафра 1.72 3.5 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше -:- Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш 2.6 3.05 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПенафиелПенафиел -:- Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 2.05 3.2 3.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб АКС ПТ (Тимишоара)АКС ПТ -:- Логотип футбольный клуб Рипенсиа (Тимишоара)Рипенсиа - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академика Кл (Клинчени)Академика Кл -:- Логотип футбольный клуб Фарул КонстанцаФарул Констанца - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб УТА (Арад)УТА -:- Логотип футбольный клуб БраилаБраила - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Металул РешитаМеталул Решита -:- Логотип футбольный клуб Ювентус Бух (Бухарест)Ювентус Бух - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб БалотештиБалотешти -:- Логотип футбольный клуб МиовениМиовени - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус -:- Логотип футбольный клуб СКМ Аргешул ПитештиСКМ Аргешул Питешти - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лучафэрул (Орадя)Лучафэрул -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АКС Энергетичанул (Петрошани)АКС Энергетичанул -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали 2.65 3.6 2.35
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1.3 5 8.5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок 2.7 3.4 2.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 4.2 3.5 1.8
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 3.7 3.55 1.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр -:- Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3.7 3.35 1.95
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СередСеред -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр 4.2 3.9 1.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб НитраНитра 2.05 3.5 3.25
Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура 1.35 5 7
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор -:- Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор 1.85 3.4 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги -:- Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор 1.9 3.4 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана Демирспор -:- Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.6 4 5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1.75 4 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.5 3.8 6.8
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик -:- Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас -:- Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун -:- Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно -:- Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.75 3.6 4.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.35 4.7 7.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 2.35 3.1 3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.48 4.3 5.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 2.25 3.2 3.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.6 3.4 2.5
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста 1:2 Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. -:- Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ -:- Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Барнечеа (Сантьяго)Барнечеа 2:1 Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена -:- Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб СьонСьон -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб БазельБазель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 3.2 3.05 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Марицбург Юнайтед (Питермарицбург)Марицбург Юнайтед - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити -:- Логотип футбольный клуб Кайзер Чифс (Йоханнесбург)Кайзер Чифс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БВ Витс (Йоханнесбург)БВ Витс -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Амазулу (Дурбан)Амазулу 1.75 3.5 4.5
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарокаБарока 2.05 2.65 4.6
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
08:00 65’ Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу 0:1 Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя - - -
08:00 67’ Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир 1:1 Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс - - -
08:00 66’ Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки 0:0 Логотип футбольный клуб ТокиоТокио - - -
08:00 65’ Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай 0:0 Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД - - -
09:00 22’ Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака 1:1 Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама - - -
09:00 22’ Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата 0:1 Логотип футбольный клуб Мацумото ЯмагаМацумото Ямага - - -
09:00 23’ Логотип футбольный клуб КасимаКасима 0:1 Логотип футбольный клуб Оита ТринитаОита Тринита - - -
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре -:- Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап - - -