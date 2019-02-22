«Бавария» интересуется Ракитичем

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в Германию.
На 30-летнего игрока претендует «Бавария». Мюнхенцы считают, что трансферу может поспособствовать тот факт, что их команду тренирует соотечественник Ракитича Нико Ковач.
Главным претендентом на хавбека ранее считался «Интер».
ну да лучше же 2 клуб манчестера мю да? сами то в лч попадете? и клуб который может заманить игрока лишь переплатив за него в 10 раз и дав зарплату в 20 раз выше ну да) куда там Баварии до такого бесполезного мешка и 2 клуба манчестера что скоро вылетит в шип
А когда поточнее МЮ вылетит в шип? Или ты свои мечты излагаешь - скоро? Нормально Сити увёл у вас Сане из под носа, а то опять бы хвалили свою помойку, типо раскрыли его талант. Хочется на другое посмотреть-это как Румменигге за слова будет отвечать (Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге шокирован уровнем цены, которую заплатил "Манчестер Юнайтед" за полузащитника Поля Погба. По словам Румменигге, мюнхенцы никогда не будут платить за игрока такие деньги.)
а норм так подгорела у глора 2 клуба манчестера.
о да конечно сити увела сане)
конечно утешай этим себя холодными зимними ночами в туалете)
по сути игрока и не пытались даже купить)
или ты даже щас считаешь что всех кого журналюги сватают в Баварию это правда?
даже тут про Ивана можно назвать уткой.
но откуда же знать глору 2 клуба манчестера такое)
ведь 2 клуб манчестера привык покупать игроков по уткам. и не важно за какие деньги.
и ответь на вопрос.
когда 2 клуб манчестера купил бревно погба?
сколько уже прошло время?
ты видел на сколько изменился рынок?
в то время за бревно 100 было через чур много.
тогда можно было купить крутого игрока за 50 млн.
а щас за любого перспективного игрока уже требуют от 110. и все благодаря твоему мешку,
и разница между Баварией и 2 клубом манчестера в том что, Бавария тратит редко и покупает мало каждое окно,
обычно пару точечных покупок на проблемную позицию,
обычно бывало от 1 до 3 игроков, и около 5 молодых на перспективу.
и все а вот 2 клуб манчестера каждое окно покупает пачками игроков и не важно нужны они или нет.
главное купить и пусть гниют на лавке.
разницу чуешь?
так что твой тролинг про слова Карла как то не зашли,
а ток ими ты себя потопил, и опустил в очередной раз 2 клуб манчестера.
ну да лучше же 2 клуб манчестера мю да? сами то в лч попадете? и клуб который может заманить игрока лишь переплатив за него в 10 раз и дав зарплату в 20 раз выше ну да) куда там Баварии до такого бесполезного мешка и 2 клуба манчестера что скоро вылетит в шип
А когда поточнее МЮ вылетит в шип? Или ты свои мечты излагаешь - скоро? Нормально Сити увёл у вас Сане из под носа, а то опять бы хвалили свою помойку, типо раскрыли его талант. Хочется на другое посмотреть-это как Румменигге за слова будет отвечать (Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге шокирован уровнем цены, которую заплатил "Манчестер Юнайтед" за полузащитника Поля Погба. По словам Румменигге, мюнхенцы никогда не будут платить за игрока такие деньги.)
а норм так подгорела у глора 2 клуба манчестера.
о да конечно сити увела сане)
конечно утешай этим себя холодными зимними ночами в туалете)
по сути игрока и не пытались даже купить)
или ты даже щас считаешь что всех кого журналюги сватают в Баварию это правда?
даже тут про Ивана можно назвать уткой.
но откуда же знать глору 2 клуба манчестера такое)
ведь 2 клуб манчестера привык покупать игроков по уткам. и не важно за какие деньги.
и ответь на вопрос.
когда 2 клуб манчестера купил бревно погба?
сколько уже прошло время?
ты видел на сколько изменился рынок?
в то время за бревно 100 было через чур много.
тогда можно было купить крутого игрока за 50 млн.
а щас за любого перспективного игрока уже требуют от 110. и все благодаря твоему мешку,
и разница между Баварией и 2 клубом манчестера в том что, Бавария тратит редко и покупает мало каждое окно,
обычно пару точечных покупок на проблемную позицию,
обычно бывало от 1 до 3 игроков, и около 5 молодых на перспективу.
и все а вот 2 клуб манчестера каждое окно покупает пачками игроков и не важно нужны они или нет.
главное купить и пусть гниют на лавке.
разницу чуешь?
так что твой тролинг про слова Карла как то не зашли,
а ток ими ты себя потопил, и опустил в очередной раз 2 клуб манчестера.
сами то в лч попадете?
и клуб который может заманить игрока лишь переплатив за него в 10 раз и дав зарплату в 20 раз выше ну да)
куда там Баварии до такого бесполезного мешка и 2 клуба манчестера что скоро вылетит в шип
сами то в лч попадете?
и клуб который может заманить игрока лишь переплатив за него в 10 раз и дав зарплату в 20 раз выше ну да)
куда там Баварии до такого бесполезного мешка и 2 клуба манчестера что скоро вылетит в шип