«Бавария» интересуется Ракитичем

22 февраля 2019, 18:03

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в Германию.

На 30-летнего игрока претендует «Бавария». Мюнхенцы считают, что трансферу может поспособствовать тот факт, что их команду тренирует соотечественник Ракитича Нико Ковач.

Главным претендентом на хавбека ранее считался «Интер».