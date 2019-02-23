«Челси» готов дать Зидану £ 200 млн на трансферы, несмотря на запрет ФИФА

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон, однако это не должно стать препятствием вероятному приходу в клуб Зинедина Зидана, утверждает источник. Лондонцы по-прежнему готовы выполнить как минимум одно из трёх условий французского специалиста и выделить ему £ 200 млн на покупку игроков.
«Челси» будет обжаловать решение ФИФА, и это может отсрочить запрет на трансферы. В таком случае «синие» смогут подписать необходимых игроков ближайшим летом, но затем смогут регистрировать новичков только с января 2021 года.
Ожидается, что первым приобретением «Челси» будет нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не смог договориться с руководством «нерадзурри» о новом контракте и потерял статус капитана команды. Также Зидан намерен пригласить в лондонский клуб Иско («Реал»), Алекса Теллеса («Порту») и Калиду Кулибали («Наполи»).
аххах походу реально собрались в шип.
зизу физрук и без рона и судей ничего не сможет.
или пенсы решили пойти по пути реала и барсы?
Лайк Лайк. Так как у меня нету право на лайк.
аххах походу реально собрались в шип.
зизу физрук и без рона и судей ничего не сможет.
или пенсы решили пойти по пути реала и барсы?
Лайк Лайк. Так как у меня нету право на лайк.
зизу физрук и без рона и судей ничего не сможет.
или пенсы решили пойти по пути реала и барсы?
зизу физрук и без рона и судей ничего не сможет.
или пенсы решили пойти по пути реала и барсы?
Тем более в кабинетусе нужно делать генеральную уборку, Аллегри уже не держит игру, развел целый бардак, вылетел из Кубка Италии, на 70% уже вылетел из ЛЧ в 1/8 финала. Титул выиграют, но думаю это не тот турнир о котором давно мечтают в Турине.
А в Челси проводить надо глобальную перестройку + плюс самый главное сохранить Азара.
Тем более в кабинетусе нужно делать генеральную уборку, Аллегри уже не держит игру, развел целый бардак, вылетел из Кубка Италии, на 70% уже вылетел из ЛЧ в 1/8 финала. Титул выиграют, но думаю это не тот турнир о котором давно мечтают в Турине.
А в Челси проводить надо глобальную перестройку + плюс самый главное сохранить Азара.
Да и фамилии здесь приведены, чтобы обозначить проблемные позиции. Нап, вингер, центральный деф, фланговый деф. Там уже подпишут, кого получится.
Да и фамилии здесь приведены, чтобы обозначить проблемные позиции. Нап, вингер, центральный деф, фланговый деф. Там уже подпишут, кого получится.