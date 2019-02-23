«Челси» готов дать Зидану £ 200 млн на трансферы, несмотря на запрет ФИФА

23 февраля 2019, 04:24

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон, однако это не должно стать препятствием вероятному приходу в клуб Зинедина Зидана, утверждает источник. Лондонцы по-прежнему готовы выполнить как минимум одно из трёх условий французского специалиста и выделить ему £ 200 млн на покупку игроков.

«Челси» будет обжаловать решение ФИФА , и это может отсрочить запрет на трансферы. В таком случае «синие» смогут подписать необходимых игроков ближайшим летом, но затем смогут регистрировать новичков только с января 2021 года.

Ожидается, что первым приобретением «Челси» будет нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не смог договориться с руководством «нерадзурри» о новом контракте и потерял статус капитана команды. Также Зидан намерен пригласить в лондонский клуб Иско («Реал»), Алекса Теллеса («Порту») и Калиду Кулибали («Наполи»).