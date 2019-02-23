|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Бернли
|-:-
|Тоттенхэм
|18:00
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Хаддерсфилд
|18:00
|сегодня
|Борнмут
|-:-
|Вулверхэмптон
|20:30
|сегодня
|Лестер Сити
|-:-
|Кристал Пэлас
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Хетафе
|-:-
|Райо Вальекано
|18:15
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Барселона
|20:30
|сегодня
|Алавес
|-:-
|Сельта
|22:45
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Эйбар
|Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Торино
|-:-
|Аталанта
|22:30
|сегодня
|Фрозиноне
|-:-
|Рома
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Боруссия М
|-:-
|Вольфсбург
|17:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Герта
|17:30
|сегодня
|Майнц
|-:-
|Шальке-04
|17:30
|сегодня
|Фрайбург
|-:-
|Аугсбург
|20:30
|сегодня
|Фортуна
|-:-
|Нюрнберг
|Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Ним
|22:00
|сегодня
|Генгам
|-:-
|Анже
|22:00
|сегодня
|Амьен
|-:-
|Ницца
|Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Мариуполь
|-:-
|Олимпик Дн
|18:00
|сегодня
|Львов
|-:-
|Черноморец Од
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|09:35
|сегодня
|Веллингтон Ф
|-:-
|Сидней
|11:50
|сегодня
|Мельбурн Виктори
|-:-
|Мельбурн Сити
|Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Рапид В
|-:-
|Зальцбург
|19:00
|сегодня
|Хартберг
|-:-
|Санкт-Пёльтен
|19:00
|сегодня
|Вольфсберг
|-:-
|Рейндорф
|19:00
|сегодня
|Маттерсбург
|-:-
|Штурм
|19:00
|сегодня
|Адмира
|-:-
|Ваккер
|Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Ваккер Инсбрук 2
|-:-
|Пашинг
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Аустрия Л
|-:-
|Аустрия Кл
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|13:00
|сегодня
|Габала
|-:-
|Кешля
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Сабах
|-:-
|Карабах
|-
|-
|-
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Томори Берат
|-:-
|Эльбасани
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Орикум
|-:-
|Бюлис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Эгнация Рогожина
|-:-
|Аполония Фьер
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Динамо Тр
|-:-
|Буррели
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Беса
|-:-
|Турбина Церрик
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Беселижа
|-:-
|Кораби Пешкопия
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Влажния
|-:-
|Фуше-Круже
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ежени Шиак
|-:-
|Вора
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Велечику Коплик
|-:-
|Шенколли
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Поградеси
|-:-
|Люшня
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Луфтетари Жирокас
|-:-
|Теута
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Партизани
|-:-
|Фламуртари
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 34 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Кроули Таун
|-:-
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Колчестер Юнайтед
|-:-
|Карлайл Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Йовил
|-:-
|Кэмбридж Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Челтенхэм
|-:-
|Порт Вейл
|18:00
|сегодня
|Транмер
|-:-
|Ноттс Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Бери
|-:-
|Олдхэм
|18:00
|сегодня
|Суиндон Таун
|-:-
|Гримсби
|18:00
|сегодня
|Стивенидж Боро
|-:-
|Нортгемптон Таун
|18:00
|сегодня
|Моркамб
|-:-
|Линкольн Сити
|18:00
|сегодня
|МК Донс
|-:-
|Ньюпорт Каунти
|18:00
|сегодня
|Мэнсфилд Таун
|-:-
|Форест Грин
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Крю Александра
|-:-
|Эксетер Сити
|-
|-
|-
|Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Сканторп Юн
|-:-
|Донкастер Роверс
|18:00
|сегодня
|Бёртон Альбион
|-:-
|Флитвуд
|18:00
|сегодня
|Бристоль Роверс
|-:-
|Сандерленд
|18:00
|сегодня
|Блэкпул
|-:-
|Оксфорд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Аккрингтон Стэнли
|-:-
|Саутенд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Уикомб Уондерерс
|-:-
|Джиллингем
|18:00
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Чарльтон
|18:00
|сегодня
|Уолсолл
|-:-
|Брэдфорд Сити
|18:00
|сегодня
|Портсмут
|-:-
|Барнсли
|18:00
|сегодня
|Плимут Аргайл
|-:-
|Рочдейл
|18:00
|сегодня
|Питерборо
|-:-
|Шрюсбери Таун
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Норвич Сити
|-:-
|Бристоль Сити
|18:00
|сегодня
|Миллуолл
|-:-
|Престон
|18:00
|сегодня
|Мидлсбро
|-:-
|КПР
|18:00
|сегодня
|Лидс
|-:-
|Болтон
|18:00
|сегодня
|Брентфорд
|-:-
|Халл Сити
|18:00
|сегодня
|Бирмингем Сити
|-:-
|Блэкберн
|18:00
|сегодня
|Уиган
|-:-
|Ипсвич Таун
|18:00
|сегодня
|Сток Сити
|-:-
|Астон Вилла
|18:00
|сегодня
|Шеффилд Уэнсдей
|-:-
|Суонси Сити
|18:00
|сегодня
|Рединг
|-:-
|Ротерхэм
|20:30
|сегодня
|Вест Бромвич
|-:-
|Шеффилд Юн
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Тигре
|2:1
|Патронато
|03:10
|Матч завершен
|Ланус
|2:0
|Росарио Сентраль
|03:10
|Матч завершен
|Колон
|0:1
|Банфилд
|23:10
|сегодня
|Годой-Крус
|-:-
|Велес Сарсфилд
|23:10
|сегодня
|Уракан
|-:-
|Унион СФ
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Эстудиантес Касерос
|2:0
|Тальерес Ремедиос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сакачиспас
|-:-
|Альмиранте Браун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Акассусо
|-:-
|Депортиво Эсп
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Дефенсорез де Бельграно
|-:-
|Атлетико Раф
|23:05
|сегодня
|Чакарита Хун
|-:-
|Сармьенто
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Депортиво Мерло
|-:-
|Депортиво Лаферрере
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Централ Кордоба
|-:-
|Кануэлас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Итусаинго
|-:-
|Мидленд
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Эйпен
|-:-
|Зюлте-Варегем
|22:00
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Кортрейк
|22:00
|сегодня
|Серкль Брюгге
|-:-
|Остенде
|22:30
|сегодня
|Мускрон
|-:-
|Локерен
|Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Беерсхот-Вилрийк
|-:-
|Руселаре
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Мехелен
|-:-
|Юнион Сент-Жиллуаз
|-
|-
|-
|Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Поморье
|-:-
|Пирин
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Арда
|-:-
|Литекс
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Ботев Галабово
|-:-
|Струмска Слава
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Добруджа 1919
|-:-
|Локомотив ГО
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Царско Село
|-:-
|Несебр
|-
|-
|-
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Ботев Вр
|-:-
|Славия Соф
|16:00
|сегодня
|Черно Море
|-:-
|Лудогорец
|18:30
|сегодня
|Ботев Пл
|-:-
|Верея
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Баия ди Фейра
|-:-
|Жекие
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Жувентуд
|-:-
|Сан Луис
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Тупи
|-:-
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Томбенсе
|-:-
|Кальденсе
|-
|-
|-
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|МЖСЕ
|-:-
|Кишварда
|19:00
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Пушкаш
|19:00
|сегодня
|Пакш
|-:-
|Дебрецен
|19:00
|сегодня
|Уйпешт
|-:-
|Дьошдьер
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Холодаш
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Гонвед
|-:-
|МТК
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|ЛАЛА
|-:-
|Карабобо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Метрополитанос
|-:-
|Португеса
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Санкт-Паули
|-:-
|Ингольштадт
|15:00
|сегодня
|Дармштадт
|-:-
|Динамо Др
|15:00
|сегодня
|Бохум
|-:-
|Хольштайн
|15:00
|сегодня
|Кельн
|-:-
|Зандхаузен
|Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Энерги
|-:-
|Мюнхен 1860
|16:00
|сегодня
|Оснабрюк
|-:-
|Халлешер
|16:00
|сегодня
|ШФ Лотте
|-:-
|Карлсруэ
|16:00
|сегодня
|Карл Цейсс
|-:-
|Фортуна К
|16:00
|сегодня
|Айнтрахт Бр
|-:-
|Унтерхахинг
|16:00
|сегодня
|Ганза
|-:-
|Меппен
|Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Ксанти
|-:-
|Левадиакос
|18:15
|сегодня
|Астерас
|-:-
|Атромитос
|20:30
|сегодня
|АЕК
|-:-
|Аполлон См
|Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Вейле
|-:-
|Нордшелланд
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Маккаби ТА
|-:-
|Маккаби
|19:00
|сегодня
|Бней Сахнин
|-:-
|Бней-Иегуда
|19:15
|сегодня
|Хапоэль ТА
|-:-
|Маккаби Нт
|21:30
|сегодня
|Бейтар
|-:-
|Хапоэль Р
|Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|11:30
|сегодня
|Минерва Пунджаб
|-:-
|НЕРОКА
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Гранада
|-:-
|Реус Депортиу
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Альбасете
|-:-
|Реал О
|20:00
|сегодня
|Химнастик
|-:-
|Кадис
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Алькоркон
|-:-
|Лас-Пальмас
|22:30
|сегодня
|Осасуна
|-:-
|Сарагоса
|Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Карпи
|-:-
|Специа
|17:00
|сегодня
|Пескара
|-:-
|Падова
|17:00
|сегодня
|Читтаделла
|-:-
|Лечче
|17:00
|сегодня
|Брешиа
|-:-
|Кротоне
|17:00
|сегодня
|Перуджа
|-:-
|Козенца
|17:00
|сегодня
|Кремонезе
|-:-
|Асколи Пиккио
|20:00
|сегодня
|Фоджа
|-:-
|Беневенто
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:50
|сегодня
|Аль-Гарафа
|-:-
|Аль-Духаиль
|-
|-
|-
|19:10
|сегодня
|Аль-Райян
|-:-
|Аль-Садд
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Олимпиакос Н
|-:-
|АЕ Закакиу
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АСИЛ Лиси
|-:-
|Этникос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Отеллос
|-:-
|Омония ФК Арадиппу
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|ПАЕЕК
|-:-
|Дигенис Ороклинис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Акритас Члоракас
|-:-
|Айя-Напа
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Кармиотисса
|-:-
|МЕАП Нису
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Пафос
|-:-
|Докса
|19:00
|сегодня
|Омония
|-:-
|АЕЛ
|19:00
|сегодня
|Эрмис
|-:-
|Анортосис
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|03:45
|Матч завершен
|Атлет.Уила
|2:0
|Депортиво Пасто
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Энвигадо
|-:-
|Патриотас Бояка
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Кавкаб
|-:-
|Атлетик Тет
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Иттихад Тан
|-:-
|Дифаа
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Виденбрюк
|-:-
|Кельн
|-
|-
|-
|сегодня
|Брно
|-:-
|Вышков
|-
|-
|-
|сегодня
|Днепр Мог
|-:-
|Гомель
|-
|-
|-
|сегодня
|Хойничанка
|-:-
|Лехия
|-
|-
|-
|сегодня
|Сандеция
|-:-
|Партизан Бардеев
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Хаугесунд
|-:-
|Старт
|-
|-
|-
|14:30
|сегодня
|Корона
|-:-
|Тыхы
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|ЦСКА
|-:-
|Уфа
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Кристиансунд
|-:-
|Бранн
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Орландо Сити
|-:-
|Миннесота Юн
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нью-Инглэнд Р
|-:-
|КР Рейкьявик
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур
|1
|X
|2
|06:00
|90’
|Атлас
|0:0
|Тигрес УАНЛ
|-
|-
|-
|06:00
|87’
|Веракрус
|1:1
|Крус Асуль
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Утрехт
|-:-
|Экселсиор
|21:45
|сегодня
|Фортуна Сд
|-:-
|Херенвен
|21:45
|сегодня
|Зволле
|-:-
|Де Графсхап
|22:45
|сегодня
|НАК Бреда
|-:-
|Гронинген
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|00:45
|сегодня
|Соль де Америка
|-:-
|Спортиво Сан-Лоренцо
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Серро Портеньо
|1:1
|Насьональ
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Гурник З
|-:-
|Заглебие Сосновец
|20:00
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Легия
|22:30
|сегодня
|Лехия
|-:-
|Висла
|Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Тондела
|0:3
|Порту
|18:30
|сегодня
|Фейренсе
|-:-
|Морейренcе
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Портимоненси
|-:-
|Авеш
|23:30
|сегодня
|Витория Сетубал
|-:-
|Витория Гимараеш
|Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Фамаликао
|-:-
|Мафра
|18:00
|сегодня
|Оливейренше
|-:-
|Лейшоеш
|20:00
|сегодня
|Пенафиел
|-:-
|Ковилья
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Астра
|-:-
|Херманштадт
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|КСМС
|-:-
|Клуж
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|12:00
|сегодня
|АКС ПТ
|-:-
|Рипенсиа
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Академика Кл
|-:-
|Фарул Констанца
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|УТА
|-:-
|Браила
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Металул Решита
|-:-
|Ювентус Бух
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Балотешти
|-:-
|Миовени
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Металоглобус
|-:-
|СКМ Аргешул Питешти
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Лучафэрул
|-:-
|АСУ Поли
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|АКС Энергетичанул
|-:-
|Университатя Кл
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:55
|сегодня
|Аль-Раэд
|-:-
|Аль-Файсали
|20:25
|сегодня
|Аль-Насср
|-:-
|Аль-Фейха
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Земун
|-:-
|Мачва Ш
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Напредак
|-:-
|Спартак Суб
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Младост Луч
|-:-
|Бачка Паланка
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Радник Сур
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Партизан
|-:-
|Пролетер Нови Сад
|-
|-
|-
|Словакия. Первая лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Подбрезова
|-:-
|Ружомберок
|16:00
|сегодня
|ВиОн
|-:-
|Тренчин
|16:00
|сегодня
|Сеница
|-:-
|Жилина
|16:00
|сегодня
|Спартак Тр
|-:-
|ДАК 1904
|16:00
|сегодня
|Серед
|-:-
|Слован Бр
|18:00
|сегодня
|Земплин Михаловце
|-:-
|Нитра
|Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:45
|сегодня
|Целе
|-:-
|Горица
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Марибор
|-:-
|Мура
|Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Болуспор
|-:-
|Аданаспор
|16:00
|сегодня
|Генчлербирлиги
|-:-
|Умраниеспор
|16:00
|сегодня
|Адана Демирспор
|-:-
|Алтинорду
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Сивасспор
|-:-
|Антальяспор
|16:00
|сегодня
|Аланьяспор
|-:-
|Касымпаша
|19:00
|сегодня
|Истанбул
|-:-
|Бурсаспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Гресфорд Атлетик
|-:-
|Лланрхэдр
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Пенринкоч
|-:-
|Престатин Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Холихед Хотспур
|-:-
|Гилсфилд
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Денбиг Таун
|-:-
|Портмадог
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Конуи Боро
|-:-
|Флинт Таун Юнайтед
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Эйрбас
|-:-
|Рил
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Кармартен Таун
|-:-
|Нэви Сефн-Друидс
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Аберистуит Таун
|-:-
|Кардифф МЮ
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лландудно
|-:-
|Лланелли
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Барри Таун
|-:-
|Коннас Куэй
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Славен Бп
|-:-
|Интер
|19:30
|сегодня
|Хайдук
|-:-
|Горица
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Карвина
|-:-
|Теплице
|17:00
|сегодня
|Сигма
|-:-
|Пршибрам
|17:00
|сегодня
|Фастав
|-:-
|Богемианс 1905
|19:00
|сегодня
|Млада Болеслав
|-:-
|Яблонец
|Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Антофагаста
|1:2
|УнионЭсп
|-
|-
|-
|02:30
|сегодня
|Коло К.
|-:-
|Ун.Консеп
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Эвертон ВдМ
|-:-
|Унион ЛК
|-
|-
|-
|Чили. Примера B 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Барнечеа
|2:1
|Пуэрто Монтт
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Деп Темуко
|0:0
|Сан-Луис
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Ла-Серена
|-:-
|Магальянес
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Сьон
|-:-
|Санкт-Галлен
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Ксамакс
|-:-
|Базель
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Сент-Джонстон
|-:-
|Абердин
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ливингстон
|-:-
|Килмарнок
|18:00
|сегодня
|Хартс
|-:-
|Ст Миррен
|-
|-
|-
|ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Мпумаланга Блэк Эйсис
|-:-
|Марицбург Юнайтед
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Полокване Сити
|-:-
|Кайзер Чифс
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|БВ Витс
|-:-
|Мамелоди Сандаунс
|-
|-
|-
|21:15
|сегодня
|Орландо Пайратс
|-:-
|Амазулу
|21:15
|сегодня
|СуперСпорт Юнайтед
|-:-
|Барока
|Япония. J-Лига 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|08:00
|сегодня
|Саган Тосу
|-:-
|Нагоя
|-
|-
|-
|08:00
|сегодня
|Санфречче Хир
|-:-
|Симидзу С-Палс
|-
|-
|-
|08:00
|сегодня
|Кавасаки
|-:-
|Токио
|-
|-
|-
|08:00
|сегодня
|Вегалта Сендай
|-:-
|Урава РД
|-
|-
|-
|09:00
|сегодня
|Гамба Осака
|-:-
|Йокогама
|-
|-
|-
|09:00
|сегодня
|Дз Ивата
|-:-
|Мацумото Ямага
|-
|-
|-
|09:00
|сегодня
|Касима
|-:-
|Оита Тринита
|-
|-
|-
|10:00
|сегодня
|Сёнан Беллмаре
|-:-
|Консадоле Сап
|-
|-
|-