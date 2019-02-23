Сарри: «Я не хочу давить на своих футболистов»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финального матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

В первые 30 минут матча Лиги Европы с «Мальме» команда переживала, не чувствовала уверенность. Я не хочу давить на футболистов. Хочу, чтобы они чувствовали себя раскрепощенно.

В первом матче с «Манчестер Сити» нам повезло, потому что в первом тайме у нас были неприятности. Мы забили гол под занавес первого тайма, и ход игры изменился.

Во втором матче нам не повезло, поскольку мы прекрасно начали, но пропустили нелепый гол и не смогли правильно отреагировать. Это катастрофа.

Истина где-то посередине. 2:0 двумя месяцами ранее не отражают действительность. 0:6 две недели назад - тоже.