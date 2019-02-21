Роналду: «Я брал Лигу чемпионов пять раз. „Атлетико“ – никогда»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов напомнил, что пять раз становился победителем этого турнира.
Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. «Атлетико» – ноль.
📺 #DirectoGol— GOL (@Gol) 20 февраля 2019 г.
🗣 El mensaje de @Cristiano al abandonar el Metropolitano:
➡ «Tengo cinco Champions y el @Atleti cero» pic.twitter.com/Xi8tghOkeu
Не персофан КриКро
Не персофан КриКро
Хотя отличный игрок!
Хотя отличный игрок!
Стыдно за такие перлы должно быть!!!
Стыдно за такие перлы должно быть!!!
Что взять с клоуна который не поздравил товарища по команде с ЗМ.
Вместо этого ходил и ныл что он больше заслужил.
Что взять с клоуна который не поздравил товарища по команде с ЗМ.
Вместо этого ходил и ныл что он больше заслужил.