Аршавин: «О роли легенды не думаю, просто выхожу на поле»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал матч в Кубке Легенд. Отметим, что сборная ветеранов России обыграла сборную Нидерландов.

Бывших футболистов не бывает? Может быть, да, а может быть, и нет. Я только примериваю на себя эту роль и не могу однозначно ответить. О роли легенды не думаю, просто выхожу сегодня на поле и играю. Как и любой спортсмен, я хочу победить, но на этом турнире победа — не главная цель.

Тяжело ли партнерам играть по 45 минут на поле? Они умирают. Двое уже отпало после первой игры. Придется бегать за них. Мне великолепно. Я не так часто играю, поэтому наслаждаюсь тем временем, что у меня есть. Рад увидеть ребят.

У сына сегодня должна была быть тренировка, но он не смог ее посетить. Поэтому тренировался тут со мной на поле.