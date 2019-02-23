Хашиг: «Идею с двухраундовыми этапами Кубка „Краснодар“ считает правильной»

23 февраля 2019, 14:46

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил о том, что клуб готов к плотному графику.

Матч с «Ростовом» на Кубок – на третий день после встречи с «Байером» в Лиге Европы. Как идет подготовка?

Непросто, команда вернулась домой в пятницу, в воскресенье новый матч. Но мы ратовали за двухраундовый формат Кубка и готовы к такому графику.

То есть позицию по формату Кубка не меняли?