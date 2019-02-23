Зырянов: «Наши команды не терпели поражений в финалах еврокубков»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов оценил шансы команды из Санкт-Петербурга и «Краснодара» в Лиге Европы.

В 1/8 финала «Зениту» предстоит сыграть с «Вильярреалом», а «Краснодар» встретится «Валенсией».

Я вспоминаю свой 2008 год, когда мы выиграли Кубок УЕФА . Команда, которая проходит «Байер» и «Вильярреал», завоевывает кубок. «Краснодар» уже прошел «Байер», «Зениту» осталось пройти «Вильярреал», как мы в 2008 году, и успех будет за одной из команд. Я буду болеть за «Зенит».

Вся игра начинается с 1/4 финала, когда почувствуешь, что осталось два шага до финала. 1/16 финала еще ничего, вылетели — и ладно. В четвертьфинале надо вцепиться, как мы это сделали. Желаю нашим командам удачи.