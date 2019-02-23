«Герта» не может победить «Баварию» на выезде с 1977 года

23 февраля 2019, 20:34

Сегодня «Бавария» обыграла «Герту» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенцы одержали 24-ю победу подряд над берлинским клубом на своем поле. «Бавария» не проигрывает «Герте» в домашних матчах с 1977 года.