«Реал» взял 21 игрока на матч с «Леванте»

«Реал» огласил заявку на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте».
Вратари: Навас, Куртуа, Зидан.
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Регилон.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Брахим Диас, Себальос.
Нападающие: Мариано Диас, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
В другом матче тура «Барселона» обыграла «Севилью».
Соперники "не очень"...
Вот с Аяксом в ЛЧ удачи !!!!!!
Соперники "не очень"...
Вот с Аяксом в ЛЧ удачи !!!!!!
Другого не дано.
Другого не дано.