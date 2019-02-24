Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Лионом»

24 февраля 2019, 00:38

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на предстоящий матч чемпионата Франции против «Лиона». Встреча состоится в воскресенье.

Напомним, что в прошлом туре «Монако» одержал победу над «Нантом».