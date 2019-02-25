«Милан» опубликовал заявку на матч с «Лацио»

Пресс-служба «Милана» опубликовала заявку на полуфинальный матч Кубка Италии против «Лацио».
В список попали 23 футболиста:
Ан. Доннарумма, Дж. Доннарумма, Рейна, Абате, Калабрия, Конти, Лаксальт, Мусаккьо, Родригес, Романьоли, Стринич, Бакайоко, Бертолаччи, Билья, Кессье, Монтоливо, Пакета, Борини, Чалханоглу, Кастильехо, Кутроне, Пёнтек, Сусо.
Напомним, что «Милан» одержал победу над «Эмполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Донаруменко, Рейначук, Абатчук, Калабрийчук, Контичук, Ласкальтенко, Мусакчук, Родригенко, Ромальенко, Стриниченко, Бакайчук, Бертолоченко, Кесьеченко, Монтоленко, Бориненко, Чалканогленко, Кастильенко, Сусосенко.
Донаруменко, Рейначук, Абатчук, Калабрийчук, Контичук, Ласкальтенко, Мусакчук, Родригенко, Ромальенко, Стриниченко, Бакайчук, Бертолоченко, Кесьеченко, Монтоленко, Бориненко, Чалканогленко, Кастильенко, Сусосенко.