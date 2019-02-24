«Боруссия» Д - «Байер»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Байера» на матч 23-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Диалло, Вайгль, Витсель, Санчо, Гетце, Геррейру, Алькасер
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Едвай, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хавертс, Фолланд, Бэйли
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Бавария» одержала минимальную победу над «Гертой».
Даже и не знаю, если уж против аутсайдера Нюрнберга ничего в атаке не создали, то что создадим сегодня? Хотя, с другой стороны, Байер очень много сил потерял в играх с Краснодаром, плюс эта самоубийственная тактика Боша. В общем, сегодня должно быть больше шансов, чем с автобусным Нюрнбергом, плюс играем дома, и если уж сегодня очки потеряем, то Баварию уже можно поздравлять с победой в БЛ без всяких оговорок. Вот почему, если Бавария по игре никакая или играет от балды (а года так с 2014 у неё таких матчей в БЛ очень много, если не большинство), как вчера с Гертой, например или с Аугсбургом, или с Лейпцигом в декабре, то свои очки она всё равно берёт не смотря ни на что? А мы сразу сыпаться начинаем и влетать всем подряд!
Даже и не знаю, если уж против аутсайдера Нюрнберга ничего в атаке не создали, то что создадим сегодня? Хотя, с другой стороны, Байер очень много сил потерял в играх с Краснодаром, плюс эта самоубийственная тактика Боша. В общем, сегодня должно быть больше шансов, чем с автобусным Нюрнбергом, плюс играем дома, и если уж сегодня очки потеряем, то Баварию уже можно поздравлять с победой в БЛ без всяких оговорок. Вот почему, если Бавария по игре никакая или играет от балды (а года так с 2014 у неё таких матчей в БЛ очень много, если не большинство), как вчера с Гертой, например или с Аугсбургом, или с Лейпцигом в декабре, то свои очки она всё равно берёт не смотря ни на что? А мы сразу сыпаться начинаем и влетать всем подряд!