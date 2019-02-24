«Челси» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на финал Кубка Лиги «Челси» - «Манчестер Сити».
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли, Виллиан, Азар, Педро.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт, Отаменди, Уокер, Фернандиньо, Давид Сильва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
По мнению букмекеров, «Ман Сити» - однозначный фаворит матча. Так, коэффициент на победу «горожан» у конторы «Марафон» составляет 1.57, на успех «Челси» - 6.10.
Молодец парень, не побоялся сунутся в этот звездный состав.
Молодец парень, не побоялся сунутся в этот звездный состав.