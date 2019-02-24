«Леванте» - «Реал»: Бэйл и Марсело в запасе, Иско нет в заявке

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» - «Реал».
«Леванте»: Айтор, Робер, Симон, Рожер, Барди, Моралес, Рубен Везу, Рочина, Кабако, Луна, Кампанья.
«Реал»: Куртуа, Регилон, Начо, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Барселона» обыграла «Севилью».
Вот прикол был бы!!!
Интересно, а так можно (быть президентом и тренером одновременно)?
Вот прикол был бы!!!
Интересно, а так можно (быть президентом и тренером одновременно)?
Марс доп****делся сам и игрой своей.
Бейл ваще в 32у превратился,по делом ему. За Начо сомнения,паря щя не в лучших кондициях.
Про Иско скоро и вовсе забудем.
Только победа!
Марс доп****делся сам и игрой своей.
Бейл ваще в 32у превратился,по делом ему. За Начо сомнения,паря щя не в лучших кондициях.
Про Иско скоро и вовсе забудем.
Только победа!
Если собираетесь продать Иско, то пусть он немного покажет себя в игре, иначе цена сильно упадёт!
Тупая Ла Лига опять Барсе на один день больше отдыха даёт, как и в прошлый раз!
Барсу тащат всевозможными способами!
Если собираетесь продать Иско, то пусть он немного покажет себя в игре, иначе цена сильно упадёт!
Тупая Ла Лига опять Барсе на один день больше отдыха даёт, как и в прошлый раз!
Барсу тащат всевозможными способами!