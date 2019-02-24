«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: стартовые составы

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на центральный матч 27-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, МакТоминэй, Эррера, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
поздравим мы его с Победой!!!
А розовым мешкам не унывать.
Желаю вам Четвёрку замыкать!
поздравим мы его с Победой!!!
А розовым мешкам не унывать.
Желаю вам Четвёрку замыкать!
Оле дал фору сквозерам.
Оле дал фору сквозерам.