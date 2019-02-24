Икарди, вероятно, больше не сыграет за «Интер»

Лишенный капитанской повязки нападающий «Интера» Мауро Икарди намерен заняться своим здоровьем. По информации Corriere dello Sport, возможно, свой последний матч в черно-синей футболке он уже провел.
Аргентинец уже несколько месяцев играл на уколах и терпел боль в колене во время матчей. Сообщается, что форварда возмутило недоверие клуба, который не выявил у него проблем с коленом.
Пока Икарди полностью не вылечится, он не собирается возвращаться на поле. Возможно, ему понадобится операция.
Кстати таких примеров со здоровьем много, тот же Версалько.
Кстати таких примеров со здоровьем много, тот же Версалько.