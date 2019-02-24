Икарди, вероятно, больше не сыграет за «Интер»

24 февраля 2019, 15:08

Лишенный капитанской повязки нападающий «Интера» Мауро Икарди намерен заняться своим здоровьем. По информации Corriere dello Sport, возможно, свой последний матч в черно-синей футболке он уже провел.

Аргентинец уже несколько месяцев играл на уколах и терпел боль в колене во время матчей. Сообщается, что форварда возмутило недоверие клуба, который не выявил у него проблем с коленом.

Пока Икарди полностью не вылечится, он не собирается возвращаться на поле. Возможно, ему понадобится операция.