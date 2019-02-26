Луис: «Я провожу один из лучших сезонов, но я больше хочу побед „Челси“»

Защитник «Челси» Давид Луис признался, что, готов пожертвовать своей игровой репутацией ради положительных результатов лондонского клуба. После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:6) «Челси» идёт на 6-м месте в чемпионате Англии, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на 3 очка, но имеет матч в запасе.

Я провожу один из лучших своих сезонов в карьере, но сейчас индивидуальные показатели не имеют для меня значения, потому что я хочу, чтобы моя команда побеждала.

Будет лучше, если моя команда выиграет со счётом 5:4, и все будут критиковать меня, но это будет победа, чем если я покажу отличную игру, но мы всё равно не победим.