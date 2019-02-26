Президент «Уотфорда»: «Элтон Джон обладает невероятными знаниями о футболе»

Президент «Уотфорда» Скотт Даксбери рассказал о роли знаменитого британского певца и композитора Элтона Джона в трансферной политике клуба. Элтон Джон ранее был владельцем и президентом «шершней», а ныне является почётным главой клуба. В его эпоху «Уотфорд» поднялся с четвёртого дивизиона до высшей лиги Англии.

Элтон Джон старается посещать матчи как можно чаще. Он находится в постоянном контакте с нами, делится мнением об игре команды, о футболистах, которых мы должны подписать.

Его футбольные познания невероятны. Он часто пишет мне на электронную почту: «Ты смотришь такую-то игру второго дивизиона?» Я отвечаю: «Нет, Элтон, я не смотрю».

Он рекомендует игроков, о которых я никогда не слышал, я говорю, что передам это нашим скаутам. Потом они возвращаются ко мне и говорят: «Да, это действительно хороший футболист, давайте за ним понаблюдаем».

Он обладает энциклопедическими знаниями об игроках низших дивизионов. Это невероятно.