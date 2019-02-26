Гамула: «„Краснодару“ не хватает Ари»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России.

Фаворита в чемпионской гонке пока не вижу. Если говорить о «Краснодаре», то в матче с «Ростовом» футболисты хорошо контролировали мяч, играли в одно касание, быстро перемещались, но… Обостряющих передач вперед было мало, все поперек да поперек. Если первый тайм с «Байером» мне понравился, то в концовке при счете 1:1 «Краснодар» едва не разорвали. Казалось, еще чуть-чуть – и немцы забьют второй. Конечно, очень не хватает Ари. С ним атака смотрится ярче и разнообразнее.