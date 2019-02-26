Федун: «Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем в клубе главного тренера команды Олега Кононова.

Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (его договор с «красно-белыми» рассчитан до лета 2020 года. — прим. ред.). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает.