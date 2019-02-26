Федун: «Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем в клубе главного тренера команды Олега Кононова.
Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (его договор с «красно-белыми» рассчитан до лета 2020 года. — прим. ред.). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре.
У Федуна свой мир, который мало кто понимает...
У Федуна свой мир, который мало кто понимает...
Сезон 2011/12. Спартак заканчивает на 2 месте.
Эмери меняет на посту ГТ Карпина, через полгода они поменяются обратно.
Расторгали ли в 2012 г. с Карпиным контракт, в этого уже не знаю.
Сезон 2011/12. Спартак заканчивает на 2 месте.
Эмери меняет на посту ГТ Карпина, через полгода они поменяются обратно.
Расторгали ли в 2012 г. с Карпиным контракт, в этого уже не знаю.
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Карпин покинул "Спартак" в марте 2014 года – по обоюдному согласию сторон, а через несколько дней, как и Массимо Каррера на этой неделе, созвал большую пресс-конференцию. "Почему ушел по обоюдному согласию? Потому что не хочу и не буду никогда и нигде работать там, где мне не верят. Совет директоров выразил мне недоверие, и я решил уйти", – сказал он тогда. При этом он не стал говорить, что результаты у команды плохие, а руководство и болельщиков поблагодарил за то, что его "столько времени терпели".
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Карпин покинул "Спартак" в марте 2014 года – по обоюдному согласию сторон, а через несколько дней, как и Массимо Каррера на этой неделе, созвал большую пресс-конференцию. "Почему ушел по обоюдному согласию? Потому что не хочу и не буду никогда и нигде работать там, где мне не верят. Совет директоров выразил мне недоверие, и я решил уйти", – сказал он тогда. При этом он не стал говорить, что результаты у команды плохие, а руководство и болельщиков поблагодарил за то, что его "столько времени терпели".
В Спартаке есть мотиваторы..Но как показала жизнь мотивации хватает только на один сезон...
И Кононов не доработает до окончания контракта,потому как задачи не соответствуют условиям.
В Спартаке есть мотиваторы..Но как показала жизнь мотивации хватает только на один сезон...
И Кононов не доработает до окончания контракта,потому как задачи не соответствуют условиям.
какой тренер в Спартаке доработал до конца контракта?
последний был Карпин перед Эмери.
какой тренер в Спартаке доработал до конца контракта?
последний был Карпин перед Эмери.
https://www.youtube.com/watch?v=PLTosCqkh70
Не тренером так дворником! )))
Не тренером так дворником! )))