Федун: «Критика за увольнение Карреры - это проплаченные акции»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 1’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 15’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 3’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 29’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 2’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 46’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 17’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

Федун: «Критика за увольнение Карреры - это проплаченные акции»

26 февраля 2019, 00:16

Владелец «Спартака» Леонид Федун уверен, что критика менеджмента клуба за увольнение бывшего главного тренера Массимо Карреры и трансферную политику «красно-белых» - это происки недругов.

Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»
Сегодня, 22:59 Комментарии1
Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»
Сегодня, 21:54 Комментарии12
Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»
Сегодня, 21:34 Комментарии31
Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»
Сегодня, 21:23 Комментарии37
Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»
Сегодня, 16:53 Комментарии28
Шикунов: «Никакого разбирательства по заявлению Тихонова не будет»
Сегодня, 13:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   695 / 887
26 февраля в 23:26
Вот ведь идиот.
КАМЮ
КАМЮ ответил spartach n1
   460 / 887
26 февраля в 19:29
Федун,продай Спартак,не мучайся ! Это тебе не какаята канюшня,с мнением болельщиков придётся считаться !
"Считаться?" - да плевал он с нефтяной вышки на всех
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   855 / 887
26 февраля в 17:00
Федун,я болельщик спартака но интересно кто мне проплатил за то что нелюблю измайлова и глушакова,вот ты и сам раскрыл заговор,ты ненужен тоже спартаку продай скорее клуб и не неси чушь
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
26 февраля в 16:49
Заговор!
RIR68
RIR68
   184 / 887
26 февраля в 15:09
судя по проделанной работе - основные заговорщики это арбузник и Ананидзе)))
Palex
Palex ответил Т34
   123 / 887
26 февраля в 13:50
Нельзя ли побольше конкретики?
Т34
Т34 ответил Palex
   22 / 887
26 февраля в 13:23
И что ты своим постом,хочешь мне обьяснить? Мне плевать,кто и как рулит клубом. Я рядовой болельщик,болею за команду моего родного и любимого города,все остальное, вторично.
Вот и болей за команду своего родного и любимого города, рядовой болельщик. Только что-то вы, рядовые болельщики, любите всунуть свой нос туда, куда вас не просят, а потом начинаете обижаться.
Palex
Palex ответил proezd2
   123 / 887
26 февраля в 12:56
Какое это отношение имеет, к такой простой игре, как футбол?
blitz
blitz
   306 / 887
26 февраля в 12:46
О боже, опять в Тарасовке заговоры.
cska1948
cska1948 ответил obana777
   176 / 887
26 февраля в 12:20
И снова конская пурга - НУ ЧТО ВОЗЬМЕШЬ ТУТ С ДУРАКА.
А что возьмёшь ты с Федуна, который говорит про ОЧЕРЕДНОЙ заговор против СпаМа?
obana777
obana777 ответил oFANATo
   330 / 887
26 февраля в 11:58
ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Забили нам издалека — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Федун валяет дурака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА У Жано болит рука — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Широков троллит пятака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА В апреле сильная пурга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Зе играет, как карга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Валеру дразнит КДК — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА Де Зеув ищет мужика — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА 5-2, но первый тайм пока — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
И снова конская пурга - НУ ЧТО ВОЗЬМЕШЬ ТУТ С ДУРАКА.
proezd2
proezd2 ответил Palex
   497 / 887
26 февраля в 11:56
а честь и совесть ?!
kastites
kastites
   275 / 887
26 февраля в 11:43
Федун по себе всех мериет
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
26 февраля в 11:32
Паранойя...
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
26 февраля в 11:21
ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Забили нам издалека — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Федун валяет дурака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
У Жано болит рука — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Широков троллит пятака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
В апреле сильная пурга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Зе играет, как карга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Валеру дразнит КДК — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Де Зеув ищет мужика — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
5-2, но первый тайм пока — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Степка питерский
Степка питерский
   160 / 887
26 февраля в 11:09
клоун очкастый.
не видит очевидные вещи.
spartak kursk
spartak kursk
   246 / 887
26 февраля в 11:01
Не заметил.что нам кто-то что-то оплатил...Сегодня видно,чего стоит состав Спартака без Массимо...

Финансовые возможности многим даже и не снились....

Деньги тратятся не эффективно...

Селекция ужасная

Менеджмент.......нет слов..

Сегодня 117 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   512 / 887
26 февраля в 10:34
Уже и не смешно. Надоели такие новости из тарасовки. Не видать ещё 16 лет побед. Не, ну кубок тины ваш, это не обсуждается.
Я думал летом уберут глушакова и Ко, жизнь наладится. Но с такими заявлениями беспросветно.
berda2003
berda2003
   494 / 887
26 февраля в 10:30
"...и мы знаем, кто всё это проплатил." И кто?... Сам придумал.
Великолепный
Великолепный
   158 / 887
26 февраля в 10:28
Palex
Palex ответил Т34
   123 / 887
26 февраля в 10:24
И что ты своим постом,хочешь мне обьяснить? Мне плевать,кто и как рулит клубом. Я рядовой болельщик,болею за команду моего родного и любимого города,все остальное, вторично.
spartach n1
spartach n1 ответил Goger90
   21 / 887
26 февраля в 10:15
Да-да, как считались, когда выпнули в помойку Аленичева, Титова. Как считались, когда оставили Глушакова капитаном, но уволили Карреру. О вас бесконечно ноги вытирают, а вы делаете вид, что это делают по вашему требованию.
Иди петухеева прославляй )
Мы уж какнито без тебя разберёмся.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   125 / 887
26 февраля в 10:14
Заговор, интрига и позор - без этого в свинарне никак.
Goger90
Goger90 ответил spartach n1
   428 / 887
26 февраля в 09:53
Федун,продай Спартак,не мучайся ! Это тебе не какаята канюшня,с мнением болельщиков придётся считаться !
Да-да, как считались, когда выпнули в помойку Аленичева, Титова. Как считались, когда оставили Глушакова капитаном, но уволили Карреру. О вас бесконечно ноги вытирают, а вы делаете вид, что это делают по вашему требованию.
Т34
Т34 ответил Palex
   22 / 887
26 февраля в 09:39
Ну правильно, у вас - хозяин, а у нормальных клубов- владелец.
Ты хочешь сказать, что у зенита владелец? Ни для кого не секрет, что у вас нет хозяина и нет владельца клуба, у вас, как у всех административных проектов - директора, правда они могут в системе называться как-то по другому. В целом теневое управление с подставными лицами и с незаконным использованием государственных средств. Да еще и с "крышей" со стороны правительства, где засели сплошные питерские деятели, которые периодически засвечиваются на трибуне баклан-арены с голубыми шарфиками на шее.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   32 / 887
26 февраля в 09:37
    joni1976
    joni1976
       717 / 887
    26 февраля в 09:34
    Аххххха, меня когда мама ругает за двойки я тоже уверен что это проплаченные акции. Кому надо платить что бы тебя ругали, тебя забесплатно куча желающих поругать.
    Nikola45
    Nikola45
       13 / 887
    26 февраля в 09:29
    Протест и драки фанатов «Спартака». Это не Pussy Riot
    «Спартак» могут «закрыть». Из-за части фанатов
    Фанаты «Спартака» бунтуют против закрытия трибуны. КДК отвечает
    Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня

    Вот заголовки про Тарасовку! Это ли не позор????
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 887
    26 февраля в 09:28
    Критику можно "проплатить".....

    Но нельзя "проплатить" любовь и уважение болельщиков к тренеру.....это либо есть либо нет...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 887
    26 февраля в 09:26
    И кто же эти недруги???
    Сказал "А", говори "Б". А так это все отговорки и отмазки.
    Что то бредить часто стал Федун!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100