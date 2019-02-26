Федун: «Критика за увольнение Карреры - это проплаченные акции»

Владелец «Спартака» Леонид Федун уверен, что критика менеджмента клуба за увольнение бывшего главного тренера Массимо Карреры и трансферную политику «красно-белых» - это происки недругов.

Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.