Федун: «Критика за увольнение Карреры - это проплаченные акции»

Владелец «Спартака» Леонид Федун уверен, что критика менеджмента клуба за увольнение бывшего главного тренера Массимо Карреры и трансферную политику «красно-белых» - это происки недругов.
Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.
Забили нам издалека — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Федун валяет дурака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
У Жано болит рука — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Широков троллит пятака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
В апреле сильная пурга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Зе играет, как карга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Валеру дразнит КДК — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Де Зеув ищет мужика — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
5-2, но первый тайм пока — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Забили нам издалека — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Федун валяет дурака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
У Жано болит рука — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Широков троллит пятака — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
В апреле сильная пурга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Зе играет, как карга — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Валеру дразнит КДК — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
Де Зеув ищет мужика — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
5-2, но первый тайм пока — ЗАГОВОР ПРОТИВ СПАРТАКА
не видит очевидные вещи.
не видит очевидные вещи.
Финансовые возможности многим даже и не снились....
Деньги тратятся не эффективно...
Селекция ужасная
Менеджмент.......нет слов..
Сегодня 117 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина...
Финансовые возможности многим даже и не снились....
Деньги тратятся не эффективно...
Селекция ужасная
Менеджмент.......нет слов..
Сегодня 117 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина...
Я думал летом уберут глушакова и Ко, жизнь наладится. Но с такими заявлениями беспросветно.
Я думал летом уберут глушакова и Ко, жизнь наладится. Но с такими заявлениями беспросветно.
Мы уж какнито без тебя разберёмся.
Мы уж какнито без тебя разберёмся.
«Спартак» могут «закрыть». Из-за части фанатов
Фанаты «Спартака» бунтуют против закрытия трибуны. КДК отвечает
Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня
Вот заголовки про Тарасовку! Это ли не позор????
«Спартак» могут «закрыть». Из-за части фанатов
Фанаты «Спартака» бунтуют против закрытия трибуны. КДК отвечает
Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня
Вот заголовки про Тарасовку! Это ли не позор????
Но нельзя "проплатить" любовь и уважение болельщиков к тренеру.....это либо есть либо нет...
Но нельзя "проплатить" любовь и уважение болельщиков к тренеру.....это либо есть либо нет...
Сказал "А", говори "Б". А так это все отговорки и отмазки.
Что то бредить часто стал Федун!!!
Сказал "А", говори "Б". А так это все отговорки и отмазки.
Что то бредить часто стал Федун!!!