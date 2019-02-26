Федун: «В марте будет ясно, способны ли мы бороться за высокие места»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о подготовке к возобновлению РПЛ .

Уже 3 марта у нас игра с «Краснодаром» — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после «Краснодара» 10 марта нам играть с «Динамо». А потом еще предстоят встречи с «Зенитом» и ЦСКА . Так что уже в марте всё будет ясно. Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон.