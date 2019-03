«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт с 18-летним воспитанником

Центральный защитник Рис Уилльямс подписал свой первый профессиональный контракт со ставшим родным для него «Ливерпулем».

В этом сезоне юный англичанин регулярно представляет юношескую команду мерсисайдцев и выступил в Юношеской Лиге УЕФА , где забил 2 гола в 6 матчах.

Уилльямс представляет ряды «Ливерпуля» с 10-летнего возраста.

✍🔴 We're delighted to announce Rhys Williams has signed his first professional contract with the Reds! 🙌https://t.co/zraX3ECf4p

