«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт с 18-летним воспитанником

Центральный защитник Рис Уилльямс подписал свой первый профессиональный контракт со ставшим родным для него «Ливерпулем».
В этом сезоне юный англичанин регулярно представляет юношескую команду мерсисайдцев и выступил в Юношеской Лиге УЕФА, где забил 2 гола в 6 матчах.
Уилльямс представляет ряды «Ливерпуля» с 10-летнего возраста.
✍🔴 We're delighted to announce Rhys Williams has signed his first professional contract with the Reds! 🙌https://t.co/zraX3ECf4p— Liverpool FC (@LFC) 26 февраля 2019 г.
Ранее «Ливерпуль» продлил контракт с 19-летним полузащитником Адамом Льюисом.