Леннон сменил Роджерса у руля «Селтика»

«Селтик» объявил о перестановках на тренерском мостике. Брендан Роджерс покинул команду и возглавил «Лестер», его заменит 47-летний специалист Нил Леннон.

Контракт с североирландским тренером заключен до конца нынешнего сезона. Он уже работал в «Селтике», а после этого тренировал «Болтон» и «Хиберниан».

В данный момент «Селтик» уверенно лидирует в чемпионате Шотландии.

Neil Lennon has been named #CelticFC manager until the end of the season. Neil will be joined by John Kennedy as assistant manager and Damien Duff as first team coach.



Welcome home, Neil 🍀



➡️ https://t.co/zO4nUAJ6JB pic.twitter.com/CjBHAy1G3F