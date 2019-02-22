Фурсенко покинул должность президента «Зенита»

сегодня, 15:58

«Зенит» объявил о перестановках в руководстве.

Александр Дюков в связи с избранием на пост президента РФС покинул должность председателя совета директоров, вместо него исполняющей обязанности назначена заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина.