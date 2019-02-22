Фурсенко покинул должность президента «Зенита»

«Зенит» объявил о перестановках в руководстве.
Александр Дюков в связи с избранием на пост президента РФС покинул должность председателя совета директоров, вместо него исполняющей обязанности назначена заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина.
Кроме того, президент клуба Сергей Фурсенко ушел со своего поста и вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк». Новым президентом «Зенита» стал Александр Медведев.
В общем посмотрим. Главное что бы Богданычу и Рибалте не мешали.
В общем посмотрим. Главное что бы Богданычу и Рибалте не мешали.
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А что за Медведев? Не родственничек Димона?
А что за Медведев? Не родственничек Димона?
А Медведев случайно не брат Димы?
А Медведев случайно не брат Димы?
Теперь нету.
Теперь нету.