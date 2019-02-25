«Брэдфорд» уволил главного тренера

25 февраля 2019, 13:02

Пресс-служба «Брэдфорда» сообщает, что клуб уволил главного тренера команды Давида Хопкина.

Специалист отработал всего шесть месяцев на данной должности.

Напомним, что недавно «Лестер» объявил об отставке главного тренера команды Клода Пюэля.