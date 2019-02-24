«Лестер» уволил Пюэля с поста главного тренера

«Лестер» объявил об отставке главного тренера команды Клода Пюэля. Клуб также покинул его ассистент Джеки Бонневэй.
Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер будут исполнять обязанности главного тренера, «Лестер» же приступил к поиску нового наставника.
Пюэль работал с «лисами» в течение 16 месяцев, однако в последнее время дела команды пошли на спад - с 1 января «Лестер» еще не одержал ни одной победы.
Последней каплей стало домашнее поражение от «Кристал Пэлас» (1:4). В той встрече Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории АПЛ.
Тут либо игроков на трансферы, либо тренера в расход.
Лестеру нужен свой Раньери или хотя бы Бердыев :)
Тут либо игроков на трансферы, либо тренера в расход.
Лестеру нужен свой Раньери или хотя бы Бердыев :)
А агония Пюэля должна была закончиться гораздо раньше.
А агония Пюэля должна была закончиться гораздо раньше.