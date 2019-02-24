«Лестер» уволил Пюэля с поста главного тренера

сегодня, 13:47

«Лестер» объявил об отставке главного тренера команды Клода Пюэля. Клуб также покинул его ассистент Джеки Бонневэй.

Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер будут исполнять обязанности главного тренера, «Лестер» же приступил к поиску нового наставника.

Пюэль работал с «лисами» в течение 16 месяцев, однако в последнее время дела команды пошли на спад - с 1 января «Лестер» еще не одержал ни одной победы.