Дементьева стала заместителем спортивного директора «Монако»

В пресс-службе «Монако» сообщили, что руководитель протокольной службы монегасков Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора клуба.
Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора футбольного клуба «Монако». В ее обязанности будет входить решение административных вопросов команды.
Ранее СМИ сообщали, что Дементьева станет спортивным директором клуба. Отметим, что Ольга является близким доверенным лицом владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.