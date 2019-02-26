Роджерс покинул «Селтик» и возглавил «Лестер»

«Лестер» объявил о назначении главным тренером команды североирландского специалиста Брендана Роджерса. Стороны заключили контракт до 2022 года.
Роджерс являлся наставником «Селтика», а до этого работал в «Суонси» и «Ливерпуле». Ожидается, что его в шотландском клубе заменит Нил Леннон.
Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan— Leicester City (@LCFC) 26 февраля 2019 г.
Надеюсь Роджерс не заржавел в Премьершипе и будет жарить как во времена Суонси и пикового Ливерпуля.
Надеюсь Роджерс не заржавел в Премьершипе и будет жарить как во времена Суонси и пикового Ливерпуля.