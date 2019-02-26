Роджерс покинул «Селтик» и возглавил «Лестер»

26 февраля 2019, 22:02

«Лестер» объявил о назначении главным тренером команды североирландского специалиста Брендана Роджерса. Стороны заключили контракт до 2022 года.

Роджерс являлся наставником «Селтика», а до этого работал в «Суонси» и «Ливерпуле». Ожидается, что его в шотландском клубе заменит Нил Леннон.