Роджерс покинул «Селтик» и возглавил «Лестер»

«Лестер» объявил о назначении главным тренером команды североирландского специалиста Брендана Роджерса. Стороны заключили контракт до 2022 года.

Роджерс являлся наставником «Селтика», а до этого работал в «Суонси» и «Ливерпуле». Ожидается, что его в шотландском клубе заменит Нил Леннон.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan