Риера: «В Испании меня очень много спрашивали о русской водке»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера рассказал о своей точке зрения на некоторые особенности русской культуры.

Риера женат на россиянке и на данный момент проживает в Омске.

Семья моей жены Юлии встретила меня огромным столом, на котором было, кажется, двести салатов. В Испании такого нет: как правило, готовят легкие закуски, пьют вино и быстро расходятся. А здесь — настоящее застолье, когда все общаются, что-то обсуждают. Мне нравится такая культура.

Три любимых блюда в России? Первое — солянка, очень люблю! Еще салат оливье. В Испании он называется «русский салат», но вообще не похоже. И третье… Пельмени, они всегда пойдут!

О водке меня очень много раз спрашивали в Испании. Такое ощущение, что она есть только в России! Хотя впервые ее попробовал именно здесь. Причем не водку, а 60-градусный самогон. Это, конечно, очень крепкие напитки — нужно пить аккуратно. Но вообще, водка — это не мое.