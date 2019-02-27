Мендьета – о «паненке» Смолова: «Я бы никогда так не пробил»

Бывший игрок «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета прокомментировал «паненку» нападающего сборной России Федора Смолова в матче 1/4 финала ЧМ -2018 против Хорватии. Сам Мендьета считался мастером исполнения одиннадцатиметровых.

Я бы никогда так не пробил, ни разу так не делал. Это слишком рискованно. Да, Рамос, например, и сам Паненка так забивали. У них есть уверенность в себе. Это вообще очень сложная штука – с одной стороны, если подходить к удару рационально, то в 90-95% случаев вратари не остаются на месте. С другой стороны – риск очень большой. Главное – исполнять уверенно.

Я всегда смотрю на вратарей. Они пытаются угадать угол и начинают двигаться ещё до удара. Мне остаётся просто ждать их движения.