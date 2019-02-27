Мендьета: «Тренировать клуб РПЛ? Почему нет?»

Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета рассказал о том, хочет ли он начать тренерскую карьеру.

Есть ли у меня тренерская лицензия? Да. Категория А. Планирую получить Pro. Хотел сделать это в мае, но по срокам накладывается с другим курсом – менеджерским. Так что, видимо, займусь Pro в следующем году. Честно говоря, у меня пока нет особого желания работать тренером. Почему? Мне пока нравится заниматься моими делами: я – посол «Барселоны», футбольный эксперт на телевидении, DJ, плюс у меня бизнес. Я получаю удовольствие от стольких вещей… Если начну работать тренером, то на всё это не останется времени. Но в будущем я бы хотел тренировать.



Тренировать клуб РПЛ ? Почему нет? Большой футбол есть везде. Каждый тренер хочет работать в топ-лигах: в Англии, Испании, Италии или Германии. Но если, или когда, я стану тренером, то для меня любая возможность будет вызовом. Неважно, будет это Россия или Китай.