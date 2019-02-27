Состав «Нижнего Новгорода» пополнил воспитанник «Краснодара»

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко сообщил, что в клуб перешел нападающий чешского клуба «Градец-Кралове» Дмитрий Воробьёв, который находился в российском клубе на просмотре.

Дмитрий Воробьёв прошел школу «Краснодара». Футболист физически одаренный, проделывает огромный объем работы на футбольном поле. Может сыграть на позициях форварда и крайнего полузащитника. С лучшей стороны проявил себя в контрольных матчах. Неуступчив в борьбе. Дмитрию всего 21 год, так что не сомневаюсь: он будет еще расти и прогрессировать как футболист.